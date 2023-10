“RENZI È UN UOMO SENZA SCRUPOLI, HA FATTO UNA PORCATA NOTTURNA” – CATENO DE LUCA FURIOSO DOPO CHE LA SENATRICE DAFNE MUSOLINO È PASSATA DA SUD CHIAMA NORD A ITALIA VIVA: “RENZI HA MESSO IN PIEDI QUESTA OPERAZIONE DEL CENTRO CHE SA DI NAFTALINA E QUANDO, DOPO MESI DI CORTEGGIAMENTO PERCHÉ HA BISOGNO DI ME PER EVITARE DI RACCOGLIERE LE FIRME PER LE EUROPEE, HA VISTO CHE NON CI SAREI STATO…” – IL SINDACO DI MESSINA HA DEFINITO LA SENATRICE “PUTTANA POLITICA”: “MA È RENZI A FARMI SCHIFO, NON DAFNE”

Sindaco Cateno De Luca, la senatrice Dafne Musolino, è passata dal suo movimento a quello di Renzi. E lei non l’ha presa bene.

«Renzi ha fatto il Renzi: ha messo in piedi questa operazione del Centro che sa di naftalina e quando, dopo mesi di corteggiamento perché ha bisogno di me per evitare di raccogliere le firme per le Europee, ha visto che non ci sarei stato ha fatto una porcata notturna».

La «porcata» è il passaggio di Musolino con Renzi? Non la considera dotata di volontà propria?

«Io che ho portato Musolino da prendere 280 preferenze al Comune di Messina nel 2018 a ottenerne 250 mila per entrare in Senato, nel 2022, ne ho comunque molta considerazione. Certo, il Palazzo ubriaca chi non è abituato a starci. Ma è Renzi a farmi schifo, non Dafne».

Però ha insultato Musolino definendola «put... politica» in un video di ieri. Ed è stato accusato di sessismo.

«Io ho detto e ribadisco che Renzi per giustificarsi della sua operazione a un Beppe Fioroni che gli domandava “Ma che hai fatto?” ha risposto: “Se non la prendevo io se la prendeva Calenda”. Queste parole non fanno passare la senatrice Musolino per merce di scambio? Non rivelano che uomo sia Renzi? Senza scrupoli, abituato a usare e gettare le persone».

Attenzione, sindaco, perché Italia viva ha già annunciato querela.

«Ma querelo io loro. Per l’operazione di mascariamento, come diciamo in Sicilia: si inventa una tesi e parte la solidarietà in batteria».

Ma ora che Sud chiama Nord, il suo movimento, ha perso l’asse con il centro che orizzonte ha?

«Prima di tutto sono io che non voglio alleanze con loro. Ho proposto un’intesa con il Terzo polo, parlando con Renzi e con Calenda insieme. E loro mi chiamavano separatamente l’uno per ammazzare l’altro. Come i ladri di Pisa: di giorno litigano e di notte rubano insieme. Meglio soli».

Si dice che nel suo attivismo al Nord, dove è candidato per il collegio di Monza che fu di Berlusconi, ora lei tenti di spaccare la Lega.

«Ma la Lega si spacca da sola: chi si richiama all’ortodossia bossiana ha molto da ridire sulla guida di Salvini. Del resto è noto che Bossi tentò di far nascere movimenti federalisti al Sud. Ora esiste un movimento che al Sud si organizza e dal Sud riesce ad allargarsi. Un dialogo con le altre forze autonomiste è naturale».

