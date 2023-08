fratelli d italia viva pria pagina del fatto quotidiano 1 agosto 2023

1. VISIBILIA VIVA

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per "il Fatto quotidiano"

Siamo molto preoccupati per Giorgia Meloni. […] per l’unico guaio davvero irreparabile e definitivo che sta per investirla, ben più letale dei cambiamenti climatici e a prova di negazionisti: Renzi nella maggioranza.

I cimiteri della politica sono lastricati di lapidi degli altri sventurati premier che ebbero in sorte anche solo un fugace contatto con la mortifera e pestilenziale presenza: Letta, [...] Conte, [...] Draghi, [...] e Salvini [...].

Senza dimenticare il Renzi medesimo, che si autosterminò portandosi rogna da solo col geniale referendum e, già che c’era, rase al suolo anche il Pd di cui era anche segretario. Alla lista delle vittime s’è aggiunto ultimamente il povero Calenda, l’ultimo allocco a mettersi in casa l’impiastro.

MATTEO RENZI GIORGIA MELONI

La Meloni […] può farci poco. Le avance renziane non basta rifiutarle: bisogna non meritarle. E lei le merita tutte, da quando ha rottamato la destra sociale, legalitaria e sovranista per metter su quella asociale che fa la guerra ai poveri, s’inchina a Biden e agli eurofalchi, regala impunità ai ladroni e alla razza cafona di nuovi ricchi e vecchi parvenu: praticamente tutti i cavalli di battaglia del berlusconismo e del renzismo (che si distinguono per numero di voti: tanti per B., nessuno per R.).

[…] i Renzi boys votano tutto il peggio del suo governo, che non ne ha bisogno e non chiede nulla, ma si ritrova Iv in maggioranza a sua insaputa. E i renziani in pancia sono peggio della tenia, che ti s’insinua nell’intestino quando meno te l’aspetti e si mangia tutto.

santanche' twiga

Guai a ignorare i sintomi anche più trascurabili: tipo la cena dello scorso weekend al Twiga, rivelata dal Corriere, fra la Santanchè, l’ex marito Canio, il compagno Dimitri e i renziani Boschi, Bonifazi, Nobili con tutta la panza e Ruggieri, nipote di Vespa e direttore responsabile del Riformista (quello che prende le querele per Renzi), a cui Visibilia fornisce la pubblicità. Il tutto due giorni dopo il voto sulla Santanchè, che Iv ha respinto sostenendo che sfiduciarla era farle un favore. Invece cenare da lei è farle un dispetto.

Chi ancora pensa che Renzi punti a FI si aggiorni: punta alla Meloni col progetto Fratelli d’Italia Viva. […]

DANIELA SANTANCHE MATTEO RENZI

2. ITALIA TWIGA: LA “SANTA” ALLEANZA DESTRA-RENZI

Estratto dell’articolo di Lorenzo Giarelli per “il Fatto quotidiano”

Non dubitiamo che la cena l’abbia offerta la Pitonessa. Non solo perché non osiamo mettere in dubbio la generosità della padrona di casa, ma anche perché quando, venerdì sera, ha ricevuto nel “suo” Twiga di Forte dei Marmi tre maggiorenti di Italia Viva – Maria Elena Boschi, Luciano Nobili e Francesco Bonifazi – deve aver riconosciuto ai convitati una lealtà che ben vale il prezzo di un sushi gourmet.

renzi e italia twiga vignetta by natangelo

Già, perché la maggioranza Italia Twiga […] sublima un clima di fratellanza politica che non stupisce nessuno, visto che fin da prima delle elezioni era facile pronosticare quale sarebbero state le mosse di Matteo Renzi con FdI e soci al governo, ma che ormai inanella prove d’amore quasi quotidiane.

[…] La più evidente delle quali è quella con cui Iv ha salvato la stessa Daniela Santanchè, prima difendendola dalle accuse sulla disastrosa gestione delle sue aziende (anche sul Riformista guidato da Renzi e l’ex forzista Andrea Ruggieri, pure lui presente alla cena al Twiga) e poi non votando la mozione di sfiducia nei suoi confronti sostenuta da M5S, Pd e Avs. […] Due giorni dopo il voto in Parlamento, il brindisi tutti insieme a Forte dei Marmi.

VISIBILIA CONCESSARIA PUBBLICITARIA DEL RIFORMISTA

[…] Le piazze protestano contro il governo per il taglio al Reddito di cittadinanza. E Italia Viva? Figurarsi cosa può obiettare. Al massimo bazzecole, tipo il modo con cui è stata gestita la sforbiciata o la mancanza di un piano alternativo pronto. […] Renzi è pur sempre colui che promosse un referendum contro il sussidio, poco prima che le elezioni dessero il mandato alla destra per smontare l’assegno ai più poveri.

[…] Iv è l’unico partito di opposizione a non aver firmato la proposta di legge sul salario minimo. E dunque ha così offerto la sponda alla maggioranza per mandare il testo nel congelatore […]. Quando si tornerà in aula, FdI troverà ancora nella truppa renziana un fedele alleato.

matteo renzi marco travaglio - meme by vukic

[…] Alla Camera, Iv ha già votato la proposta di legge delega di riforma del fisco. “È lo stesso schema proposto da Draghi – si è impettito Ettore Rosato motivando il voto a favore dei renziani – Sono stati recepiti i nostri emendamenti più importanti”. E infatti la stessa cosa si sta ripetendo in Senato, dove Iv è pronta a sostenere di nuovo la riforma della destra magari rosicchiando qualche altro strapuntino. Basti pensare all’emendamento approvato in commissione Finanze al Senato che interviene sui procedimenti tributari, facendoli immediatamente decadere nel caso il soggetto sia stato nel frattempo assolto in maniera piena e definitiva nel processo penale collegato.

[…] Se venisse approvato nel testo finale, l’emendamento di Iv farebbe sì che l’assoluzione nel penale vanifichi il secondo procedimento. Il problema è che questa norma si porta dietro un paio di conflitti di interessi: il primo verso Santanchè, coinvolta nelle note vicende delle sue società, il secondo per Laura Bovoli, madre di Renzi alle prese con le accuse per la gestione di Marmodiv.

SCOPRI IL SANTO DEL GIORNO - POSTER BY MACONDO

[…] Una delle ultime convergenze è il colpo di mano destra-Iv su Assoprevidenza, con un emendamento centrista al decreto Pa-2 approvato in commissione. Il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare confluisce in Assoprevidenza, a cui vanno subito 2 milioni per svolgere i compiti inizialmente assegnati al Comitato. Di che si stratta? Un organismo terzo e senza scopo di lucro (il Comitato), pensato per spingere la previdenza complementare e gli investimenti nelle Pmi, viene dirottato dentro un’associazione privata.

giorgia meloni e matteo renzi meme by fawollo pubblicato dal fatto quotidiano

Giustizia. Il testo varato da Carlo Nordio, con dentro tra l’altro l’abolizione dell’abuso d’ufficio e lo svuotamento del traffico di influenze, avrà un lungo iter parlamentare. Ma i guai, per la maggioranza, non arriveranno certo da Iv, che si è già detta disponibile a votare la riforma della giustizia.

Anzi, semmai coi renziani il problema è un altro: Italia Viva è ben più vicina al Guardasigilli di gran parte della maggioranza[…]

[…] Se si torna indietro nel tempo, non si fatica a trovare altre sponde renziane alla destra. È il novembre del 2022 quando Iv dà l’ok al dl Aiuti ter; poi, in primavera, arrivano il voto favorevole al ponte sullo Stretto e l’intesa destra-Iv su una mozione che sostiene il ritorno al nucleare. Meloni ringrazia.

travaglio renzi daniela santanche' 4 santanche briatore MARCO TRAVAGLIO CON CARTA IGIENICA GRIFFATA RENZI daniela santanche' 3 ARTICOLO DI Claudia FUSANI SUL RIFORMISTA IN MERITO AL CASO CHE HA TRAVOLTO DANIELA SANTANCHE