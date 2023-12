“REPUBBLICA” INTRAVAGLIATA – MARCO TRAVAGLIO: “CAPPELLINI E MERLO CI HANNO CONVINTI CHE CONTE, VOTANDO NO AL MES, ‘HA SALVATO IL GOVERNO’, CHE INVECE COL SÌ DEI 5S PRESENTI ‘SAREBBE ANDATO SOTTO’. ORA, SICCOME SU 300 DEPUTATI VOTANTI I NO SONO STATI 184, I SÌ 72 E GLI ASTENUTI 44, AL MES MANCAVANO 112 VOTI E I 5S ERANO SOLO 34, QUINDI NON SI SCAPPA: IL VOTO DI OGNI 5STELLE VALE ALMENO 3” – “GRAZIE A REP ABBIAMO FINALMENTE CHIARITO LA VERA MISSIONE DI ELLY SCHLEIN…”

marco travaglio 6

CAPO DANNO

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

[…] i repubblichini Cappellini e Merlo ci hanno convinti che Conte, votando No al Mes, “ha salvato il governo”, che invece col Sì dei 5S presenti “sarebbe andato sotto”. Ora, siccome su 300 deputati votanti i No sono stati 184, i Sì 72 e gli astenuti 44, al Mes mancavano 112 voti e i 5S erano solo 34, quindi non si scappa: il voto di ogni 5Stelle vale almeno 3.

FRANCESCO MERLO

Grazie a Rep abbiamo finalmente chiarito la vera missione di Elly Schlein, votata come segretaria dagli elettori Pd per fare cose di sinistra: prendere il posto di FI nella “prateria” del “centro moderato” che tanta fortuna già portò a Renzi, Calenda, Moratti e altri ectoplasmi, possibilmente sventolando l’agenda Draghi non appena verrà rinvenuta da archeologi e speleologi dopo due anni ininterrotti di ricerche. Ma c’è tutto il 2024 per rintracciarla, magari insieme all’agenda rossa di Borsellino. Che però almeno esiste.

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE

FLASH! – “CONTE HA SALVATO IL GOVERNO MELONI“. FRANCESCO MERLO UCCELLA IL CAMALEONTE A 5 STELLE: “IL POPULISMO ANTIEUROPEO DI SALVINI È PIÙ CHIARO E COERENTE DEL PASTICCIATO POPULISMO ANTIEUROPEO DI CONTE. VOTANDO CONTRO IL MES, CONTE HA SALVATO IL GOVERNO MELONI MA PARLANDONE MALE E FINGENDOSI DI SINISTRA. CI VORREBBE UN “GIURÌ D’ONORE” CHE GLI RILASCIASSE IL CERTIFICATO DI PEGGIORE TRASFORMISTA, NON DELL’ANNO MA DEL SECOLO” (DA ‘REPUBBLICA’)

https://m.dagospia.com/flash-francesco-merlo-uccella-il-camaleonte-a-5-stelle-conte-ha-salvato-il-governo-meloni-379699

GIUSEPPE CONTE MARCO TRAVAGLIO elly schlein e giuseppe conte - meme by usbergo meme travaglio conte