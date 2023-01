“I REPUBBLICANI SONO IL PARTITO DEL CAOS” – IL DEPUTATO DEMOCRATICO AMERICANO, JAMIE RASKIN, DÀ LA SUA SPIEGAZIONE ALLO PSICODRAMMA DEI RIVALI, IMPANTANATI SULLA NOMINA DI KEVIN MCCARTHY A SPEAKER: “BISOGNA TORNARE ALL’ASSALTO A CAPITOL HILL. LA LORO LEADERSHIP HA DATO AIUTO E CONFORTO A TRUMP, COPRENDO GLI EVENTI DEL 6 GENNAIO 2021. MCCARTHY HA INCORAGGIATO LA MENTALITÀ DI RIVOLTA, MA LA SEDIZIONE È VENUTA AD ATTACCARE ANCHE LUI” – “QUELLO REPUBBLICANO NON È PIÙ UN REGOLARE PARTITO POLITICO. È UN PARTITO DI ESTREMISMO E FANATISMO…”

Viviana Mazza per www.corriere.it

Per Jamie Raskin il «caos» dei ribelli di estrema destra che si oppongono all’elezione di Kevin McCarthy si spiega solo ritornando al 6 gennaio 2021. Quel giorno il deputato democratico del Maryland, pur nella sofferenza per il suicidio del figlio avvenuto una settimana prima, andò al Campidoglio a fare il suo lavoro e certificare le elezioni del 2020, quando i rivoltosi pro-Trump assaltarono il Congresso. Anche ieri, pur avendo Raskin annunciato a Natale di avere il cancro, lo abbiamo incontrato — con la mascherina — nei corridoi.

Raskin, che rappresenta il Maryland e ha insegnato diritto costituzionale per 25 anni, è stato il membro della Commissione d’inchiesta sul 6 gennaio a enunciare a dicembre le raccomandazioni al dipartimento di Giustizia decise con gli 8 colleghi tra cui due repubblicani: incriminare Trump per incitamento all’insurrezione per aver offerto «aiuto e conforto» ai rivoltosi. Parole simili a quelle che usa per le colpe di McCarthy.

Quello che sta succedendo qui alla Camera è senza precedenti da 100 anni. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo Congresso?

«Kevin McCarthy e la leadership repubblicana hanno dato aiuto e conforto a Donald Trump e all’insurrezione del 6 gennaio. Anche se McCarthy era turbato all’inizio, molto presto ha iniziato a coprire gli eventi del 6 gennaio. In sostanza, ha incoraggiato questa mentalità di rivolta e di insurrezione. La sedizione che ha abbracciato e incoraggiato adesso è venuta ad attaccare anche lui».

Questo mostra quanto sia complicato per la leadership repubblicana gestire la maggioranza. McCarthy sperava di fare pressione sui ribelli costringendoli al voto nell’Aula, ma non ha funzionato. E anche all’interno del gruppo parlamentare da cui viene la maggior parte dei ribelli (il Freedom Caucus) non c’è una linea comune.

«No. Quello repubblicano non è più un regolare partito politico. È un partito di estremismo e fanatismo. Questa è la lotta che si trovano a combattere oggi. È incredibile che questo fosse un tempo il partito di Abramo Lincoln. Lincoln si opponeva all’estremismo, al fanatismo, agli attacchi contro gli immigrati, al razzismo. E adesso il partito repubblicano è un calderone di tutto questo. I democratici sono il vero caucus della libertà, i repubblicani sono il partito del caos».

Trump ha chiesto (fino a ieri inascoltato) ai repubblicani di votare per McCarthy. Biden è andato in Kentucky insieme al leader repubblicano del Senato Mitch McConnell offrendo un’immagine bipartisan. Cosa indica questo in vista della corsa per la Casa Bianca nel 2004?

«Quali che siano le colpe o i limiti dei democratici, siamo un partito che governa per cercare di portare avanti il bene comune per la stragrande maggior parte delle persone. Tutto questo porta vantaggi politici al partito democratico ma non rende nessuno di noi più felice, perché è una cosa pericolosa per il Paese».

