“RESTO IN CAMPO” – ANGELO CHIORAZZO, IL CANDIDATO GOVERNATORE IN BASILICATA VOLUTO DAL PD, SU CUI C’ERA IL VETO DEL MOVIMENTO 5 STELLE, HA INCONTRATO GIUSEPPE CONTE ED ELLY SCHLEIN: “LA NOSTRA CAMPAGNA ELETTORALE VA AVANTI. NUMEROSI MEDIA STANNO DANDO SPAZIO A RIPETUTE ILLAZIONI IN MERITO ALLA MIA CANDIDATURA” – IL LEADER PENTASTELLATO: “CI SIAMO CONFRONTATI CON CHIORAZZO E CONTINUEREMO A FARLO…”

Estratti da corriere.it

angelo chiorazzo

Trattative ancora in corso per il Campo largo in Basilicata. Angelo Chiorazzo, in corsa come candidato presidente — indicato dal Pd lucano e appoggiato da Basilicata casa comune, senza ancora il via libera dei 5 Stelle — ha incontrato questa mattina il presidente del M5S Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein.

«Sono e resto in campo», ha scritto intanto in una nota il fondatore della cooperativa Auxilium, mettendo in evidenza «negli ultimi giorni numerosi media stanno dando spazio a ripetute illazioni in merito alla mia candidatura, attribuendomi i comportamenti più svariati senza nemmeno interrogarmi. Comprendo che in questi giorni si stanno muovendo numerosi interessi politici, locali e nazionali, attorno alla Basilicata.

Ed è vero che è in corso un dialogo cordiale e aperto con il Pd e il M5S a livello nazionale per cercare una soluzione per essere competitivi in vista delle elezioni regionali del 21 e 22 aprile. In questi mesi mi ha sempre guidato solo ed esclusivamente l’amore per la mia terra. Per questo sono e resto in campo. La nostra campagna elettorale va avanti; (...)

angelo chiorazzo bergoglio

L’incontro con Conte si era tenuto stamattina nella casa romana dell’ex premier: «Stiamo lavorando per la Basilicata — ha detto il leader pentastellato —. Abbiamo un programma e ora dobbiamo lavorare a una candidatura credibile e rappresentativa di tutti e di tutte le forze civiche. Ci siamo confrontati con Chiorazzo e continueremo a confrontarci con lui, con il Pd e tutte le forze che vogliono lavorare per uno schieramento progressista».

Al voto per le Regionali in Basilicata — il 21 e 22 aprile — il centrodestra ricandida invece il governatore uscente Vito Baldi.

angelo chiorazzo merkel angelo chiorazzo foto di bacco ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE angelo chiorazzo merkel