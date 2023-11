“LA RICANDIDATURA DI JOE BIDEN NELLE SUE CONDIZIONI È UN ATTO DI PROFONDO EGOISMO" - LO AFFERMA IL BOARD EDITORIALE DEL “WALL STREET JOURNAL” ALLA VIGILIA DEL COMPLEANNO DEL PRESIDENTE CHE DOMANI COMPIRÀ 81 ANNI - IL “WALL STREET JOURNAL” METTE IN EVIDENZA L'ETÀ DI BIDEN E IL SUO "OVVIO DECLINO" NONOSTANTE I TENTATIVI DELLA CASA BIANCA DI SMINUIRLI: SFORZI CHE "NON FUNZIONERANNO" - SONDAGGIO NBC: "BIDEN E' AL 40% DEI CONSENSI. IL LIVELLO PIU' BASSO DELLA SUA PRESIDENZA"

(ANSA) - NEW YORK, 19 NOV - La ricandidatura di Joe Biden alla Casa Bianca "nelle sue condizioni" è un atto di "profondo egoismo". Lo afferma il board editoriale del Wall Street Journal alla vigilia del compleanno del presidente che, domani, spegnerà 81 candeline. Il Wall Street Journal mette in evidenza l'età di Biden e il suo "ovvio declino" nonostante i tentativi della Casa Bianca di sminuirli. Sforzi che "non funzioneranno. Il suo staff e la famiglia dovrebbero mettere il paese prima" del 2024: "se la realtà è che il boss è troppo anziano per un altro mandato e rifiuta di sentirlo dire, allora è una mossa onorevole dimettersi e smetterla di coprirlo".

(ANSA) - NEW YORK, 19 NOV - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden affonda nei sondaggi: secondo le rilevazioni di Nbc News, i consensi sono scesi al 40% che è livello più basso della sua presidenza, con la maggioranza degli americani che non approva la sua gestione della politica estera e della guerra fra Israele e Hamas. Il sondaggio segnala per la prima volta anche Biden dietro a Donald Trump in un ipotetico scontro, sebbene il vantaggio dell'ex presidente sia nel margine di errore.

