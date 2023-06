PER ELLY SI STA APRENDO LA BOTOLA FATALE: SCISSIONE? – I NODI DELLA NOMINA SCHLEIN (VOTATA DAI GAZEBO APERTI A TUTTI MENTRE GLI ISCRITTI PD AVEVANO VOTATO AL 60% BONACCINI) ARRIVANO AL PETTINE DELLA DIREZIONE DEL PARTITO – DOPO L’ABBRACCIO IN PIAZZA CON CONTE, L’INTERVENTO DI GRILLO E L’USCITA DI MONI OVADIA, I CATTOLICI RIFORMISTI GUIDATI DA GUERINI, CON LA BENEDIZIONE DI PRODI, FASSINO, PARISI, ETC. PUNTANO A UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE - LO PAVENTA IN UN EDITORIALE SU “DOMANI” IL PRODIANO MARCO DAMILANO: ‘’SE NON SI SENTONO PIÙ A CASA NEL PD DEVONO DIRE ANCHE CHI SONO, UN GENERICO RIFORMISMO NON BASTA PIÙ. PER POI MAGARI CONCLUDERE CHE È MEGLIO PER TUTTI SEPARARSI, MARCIARE DIVISI E COLPIRE UNITI, INVECE DELL’OPPOSTO”