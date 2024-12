“LA RINASCITA POLITICA DI TRUMP NON HA EGUALI NELLA STORIA” – IL SETTIMANALE “TIME” ELEGGE IL TYCOON PERSONA DELL’ANNO PER LA SECONDA VOLTA (LO ERA GIÀ STATO NEL 2016). E AMMETTE, SUO MALGRADO: ''ALLA VIGILIA DELLA SUA SECONDA PRESIDENZA TUTTI NOI, DAI SUOI SOSTENITORI PIÙ FANATICI AI SUOI CRITICI PIÙ ACCANITI, VIVIAMO NELL'ERA DI TRUMP” – L’INTERVISTA BOMBASTICA DEL PRESIDENTE ELETTO: “SONO CONTRARIO AGLI ATTACCHI CON I MISSILI IN RUSSIA MA NON ABBANDONEREMO KIEV. CON L'IRAN PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO. NETANYAHU? NON MI FIDO DI NESSUNO…” - VIDEO: TRUMPONE SUONA LA CAMPANA A WALL STREET TRA LE URLA: "USA, USA"

Trump suona la campanella di Wall Street

(ANSA) - Donald Trump ha suonato la campanella di Wall Street circondato dalla moglie Melania, la figlia Ivanka e il vice presidente Jd Vance. Sullo sfondo, alle sue spalle, una gigantografia della copertina di Time, che lo ha nominato "Persona dell'Anno'. Oltre alla moglie, la figlia e il vice presidente, con Trump alla Borsa di New York c'erano anche Scott Bessent, nominato dal presidente eletto alla guida del Tesoro, e Robert Kennedy jr, candidato alla guida della Sanità.

(Adnkronos) - Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump è la persona dell'anno 2024 secondo la rivista americana Time. Non è la prima volta per il tycoon, che era già stato scelto come persona dell'anno da Time nel 2016, quando aveva vinto le elezioni presidenziali sconfiggendo la candidata democratica Hillary Clinton. Quest'anno, Time ha premiato Trump ''per aver organizzato un ritorno politico di proporzioni storiche'

''La sua rinascita politica non ha eguali nella storia americana'', scrive il Time spiegando le motivazioni della sua scelta, aggiungendo che ''alla vigilia della sua seconda presidenza tutti noi, dai suoi sostenitori più fanatici ai suoi critici più accaniti, viviamo nell'era di Trump.

Il magazine ricorda che ''da 97 anni i redattori di Time scelgono 'la Persona dell'Anno''', ovvero ''l'individuo che, nel bene e nel male, ha fatto di più per plasmare il mondo e i titoli dei giornali negli ultimi 12 mesi. In molti anni, questa scelta è stata difficile. Nel 2024, non lo è stata''.

Ricordando di aver scelto come persona dell'anno figure diverse nel corso degli anni, da Mahatma Gandhi a Wallis Simpson, il Time ha detto che ''sebbene la presidenza americana si sia evoluta attraverso queste ere, la sua influenza non è diminuita.

Oggi stiamo assistendo a una rinascita del populismo, a una crescente sfiducia nelle istituzioni che hanno definito il secolo scorso e da valori liberali che porteranno a vite migliori per la maggior parte delle persone. Trump è sia agente che beneficiario di tutto ciò''.

volodymyr zelensky donald trump

Oggi, scrive il Time, ''stiamo assistendo all'apoteosi'' di Trump che ''ha liquidato i suoi rivali repubblicani in un tempo da record e ''per settimane ha fatto campagna elettorale principalmente dall'aula di tribunale di New York''. Inoltre ''il suo unico dibattito con il presidente Joe Biden a giugno ha portato il suo avversario a rinunciare alla corsa'' presidenziale.

''Sedici giorni dopo è sopravvissuto a un tentativo di assassinio durante un comizio elettorale'' in Pennsylvania, ricorda la rivista. Dopo aver conquistato tutti i sette stati indecisi, lo stesso Trump stentava a crederci. Trump, afferma il Time, ''ha vinto allargando la sua base'', contando sulla ''più alta percentuale di afroamericani per un repubblicano dai tempi di Gerald Ford e sul maggior numero di elettori latini di qualsiasi candidato del Gop dai tempi di George W. Bush''. Insomma, ''è diventato il primo repubblicano in 20 anni a vincere più voti del candidato democratico, con 9 contee americane su 10 che hanno aumentato il loro sostegno a Trump dal 2020''.

TRUMP, 'CONTRARIO AGLI ATTACCHI CON I MISSILI IN RUSSIA'

(ANSA) - "Sono assolutamente contrario agli attacchi con missili in Russia. Stiamo solo intensificando questa guerra e peggiorandola. Penso che sia un errore molto grave, un errore molto grave".

Lo ha detto Donald Trump nell'intervista a Time. Quanto alla domanda sugli aiuti all'Ucraina, il presidente eletto non ha risposto direttamente se continuerà a fornirli o no: "Voglio raggiungere un accordo. Questa guerra non sarebbe mai dovuta iniziare. Putin non avrebbe invaso l'Ucraina se fossi stato presidente".

MEDIORIENTE: TRUMP, CON L'IRAN PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO

(LaPresse) - Con l'Iran "Tutto può succedere. È una situazione molto volatile". Lo ha detto il presidente eletto americano, Donald Trump, in un'intervista al Time che lo ha nominato persona dell'anno 2024 rispondendo a una domanda relativa alla possibilità che gli Stati Uniti possano entrare in guerra contro Teheran nel corso del suo mandato

ZELENSKY TRUMP

UCRAINA: TRUMP, PER ARRIVARE A ACCORDO NON ABBANDONEREMO KIEV

(AGI) - Donald Trump ha detto a Time che avrebbe usato il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina come leva contro la Russia per negoziare la fine della guerra. "Voglio raggiungere un accordo", dice, "e l'unico modo per raggiungere un accordo e' non abbandonare"

MEDIORIENTE: TRUMP, NETANYAHU? NON MI FIDO DI NESSUNO, VOGLIO PACE DURATURA

(LaPresse) - In Medioriente "voglio una pace duratura. Non sto dicendo che sia uno scenario molto probabile, ma voglio una una pace in cui non avremo un 7 ottobre nei prossimi tre anni e ci sono numerosi modi in cui può essere fatto". Lo ha detto il presidente eletto americano, Donald Trump, in un'intervista al Time che lo ha nominato persona dell'anno 2024. "Se mi fido di Netanyahu? Non mi fido di nessuno", ha detto ancora il tycoon.

