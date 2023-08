“RISCHIO 561 ANNI DI CARCERE” - DONALD TRUMP HA COMUNICATO AI SUOI SOSTENITORI, IN UNA EMAIL INVIATA IERI PER LA RACCOLTA FONDI, CHE POTREBBE SUBIRE UNA MAXI CONDANNA NEL PROCESSO IN CUI E’ ACCUSATO DI AVER TENTATO DI RIBALTARE IL RISULTATO DELLE ELEZIONI DEL 2020 - PER LA CNN, MARK MEADOWS, L'EX CAPO DELLO STAFF DELLA CASA BIANCA DI DONALD TRUMP, STAREBBE COLLABORANDO CON IL PROCURATORE SPECIALE JACK SMITH…

DONALD TRUMP

TRUMP AI SUOI SOSTENITORI, 'RISCHIO 561 ANNI DI CARCERE'

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - L'ex presidente americano Donald Trump ha comunicato ai suoi sostenitori in una email inviata ieri per la raccolta fondi che potrebbe rischiare fino a 561 anni di carcere dopo che il Dipartimento di Giustizia (Doj) lo ha incriminato in relazione ai suoi sforzi per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020. Lo riporta il giornale Usa The Hill. "Con il corrotto Doj del Disonesto Joe (Biden, ndr) che ha illegalmente INCRIMINATO il sottoscritto ancora una volta, le notizie indicano che ora potrei affrontare un totale di 561 ANNI di prigione a causa della caccia alle streghe della Sinistra", ha scritto Trump.

mark meadows

'EX FUNZIONARIO CASA BIANCA TRUMP FORSE COLLABORA CON GIUSTIZIA'

(ANSA) - NEW YORK, 02 AGO - Mark Meadows, l'ex capo dello staff della Casa Bianca di Donald Trump, starebbe collaborando con il Procuratore speciale Jack Smith. A ventilare l'ipotesi è la Cnn, osservando come Meadows, nonostante il suo ruolo di primo piano, non sarebbe fra i sei co-cospiratori dell'ex presidente per l'assalto al Campidoglio del gennaio 2021. Nell'incriminazione i sei non vengono nominati esplicitamente ma i media sono arrivati a una loro possibile identificazione grazie alle descrizioni fornite.

