“ROBERTA SIRAGUSA SI È DATA FUOCO DA SOLA” – L’ASSURDA DIFESA DEL LEGALE DI PIETRO MORREALE, IL 23ENNE CHE RISCHIA L’ERGASTOLO PER AVER BRUCIATO VIVA LA FIDANZATA, TRE ANNI FA, A CACCAMO (PALERMO): “LEI CERCAVA DI SPAVENTARE PIETRO, CHE AVEVA SCOPERTO CHE SCAMBIAVA MESSAGGI CON UN ALTRO RAGAZZO E VOLEVA LASCIARLA” – VERSIONE CHE CONTRADDICE L’ENORME MOLE DI PROVE, E CHE VA ANCHE OLTRE: “HA GETTATO IL CORPO NEL DIRUPO PER ESAUDIRE UN DESIDERIO DI ROBERTA…”

Roberta Siragusa

Prima l’ha tramortita, poi l’ha bruciata viva e ne ha buttato il corpo in un burrone. Una violenza brutale costata al ventenne Pietro Morreale, ritenuto colpevole dell’omicidio della fidanzata di soli 17 anni, Roberta Siragusa, la condanna all’ergastolo in primo grado.

Ma per il legale del giovane, l’avvocato Gaetano Giunta, […], la ragazza si sarebbe data fuoco da sola al culmine di una lite con l’imputato . E lui l’avrebbe gettata nel fosso, mentre le fiamme ancora la avvolgevano […] per esaudire un suo desiderio: morire in un luogo per lei importante visto che era lì che la coppia era solita appartarsi.

Roberta Siragusa e Pietro Morreale

[…] Una difesa che i legali di parte civile di Roberta hanno definito sconvolgente e che offende il buon senso e la memoria della vittima. E fa a pugni con l’enorme mole di indizi raccolti dai carabinieri: dai 33 episodi violenti commessi da Morreale contro la fidanzata nei mesi della loro relazione, al video girato da una telecamera di sicurezza che riprese il cadavere bruciare e l’auto di Pietro a poca distanza, alle chiavi e al sangue di Roberta trovati vicino al campo sportivo, dove il corpo fu dato alle fiamme, alle macchie di sangue scoperte nella macchina del ventenne.

[…] L’agonia di Roberta Siragusa, uccisa nelle campagne di Caccamo la notte del 23 gennaio di tre anni fa, ripresa dalla videocamera trovata dai carabinieri è «andata in onda» a porte chiuse, nell’aula del tribunale di Termini Imerese, dove si è tenuto il processo di primo grado, durante l’incidente probatorio.

Roberta Siragusa 2

Le immagini «raccontano» che Roberta è stata divorata viva dalle fiamme per 5 minuti . Pietro avrebbe assistito alla scena in macchina, poi avrebbe caricato il corpo e l’avrebbe nella scarpata.

«È stato solo un terribile incidente — ha ricostruito l’avvocato in aula — La giovane per cercare di spaventare l’ex fidanzato, che aveva scoperto che scambiava messaggi con un altro ragazzo e voleva lasciarla, per farlo tornare sui suoi passi, si sarebbe cosparsa di benzina e per un tragico incidente avrebbe provocato il rogo che l’ha uccisa».

Roberta Siragusa 3

E, sempre secondo la tesi del penalista avrebbe poi gettato nel dirupo il corpo «per esaudire il desiderio che aveva espresso la ragazza in quanto quel luogo aveva un valore speciale per la loro relazione. Qui i due giovani avrebbero trascorso momenti di intimità. E’ stato un gesto istintivo». Al processo si sono costituti parte civile i genitori, il fratello, la nonna di Roberta.

