VIDEO: LO SPOT IN RUMENO DELL’EURODEPUTATO LEGHISTA PER IL FILOPUTINIANO CAMIL GEORGESCU

“IO SONO RIMASTA IN ITALIA. LUI A BRUXELLES È SOLO? SPERO DI SI', MA OCCHIO NON VEDE, CUOR NON DUOLE”

“ROBERTO IN CASA LO CHIAMO VANNACCESCU, SIAMO UN PO’ COME BRANGELINA” – CAMELIA MIHAILESCU, MOGLIE DI VANNACCI, A “UN GIORNO DA PECORA”

LA MOGLIE DEL GEN. VANNACCI: IN CASA LO CHIAMO ‘VANNACCESCU’

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Camelia Mihailescu - moglie del generale vannacci

Camelia Mihailescu, moglie dell’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, dove ha raccontato alcuni aspetti della sua vita col generale più famoso della politica italiana.

“Io non l’ho seguito all’Europarlamento, sono rimasta in Italia per le bambine. Mio marito è solo a Bruxelles, almeno spero che sia solo…” E’ gelosa? “Non ho questo difetto. E nemmeno lui. Ci conosciamo da 20 anni, siamo sposati da 15 e non c’è mai stato un episodio di gelosia tra di noi”.

Per alcuni il generale è un sex symbol. “Io lo vedo simpatico, attraente e sportivo, da qui a sex symbol però…” Quali sono i compiti che svolge di più quando è a casa? “E’ molto abile a fare lavori di muratura, dipingere i muri ad esempio”.

Camelia Mihailescu, moglie del generale vannacci, a un giorno da pecora

Ha un nomignolo con cui lo chiama in casa? ‘Vannaccescu’, un po’ come BranAngelina...” Chi ‘comanda’ tra le mura domestiche? “Beh, in casa - ha detto la signora Mihailescu a Un Giorno da Pecora - c’è matriarcato, siamo tre donne”. Discutete mai di politica? “No, quasi mai, in casa non si parla di politica anche perché la seguo poco. Ma io, ovviamente, l’ho votato alle europee”. Che consiglio darebbe a suo marito? “Di essere meno testardo e più ordinato”. Non lo è? “E’ un tipo che lascia le cose in giro per casa: giornali, libri o valigie”.

VANNACCI, SPOT ELETTORALE PER IL FILO PUTIN IN ROMANIA

Estratto dal “Corriere della Sera”

ROBERTO VANNACCI CON LA MOGLIE Camelia - foto di Massimo Sestini PER CHI

Vannacci il rumeno. Il generale europarlamentare leghista ha fatto uno spot a favore di Calin Georgescu, il candidato più a destra nelle elezioni in Romania: «Cari amici rumeni, Georgescu rappresenta il vostro cambiamento...».

E lo ha fatto in lingua rumena, che il generale conosce grazie anche alla moglie Camelia Mihailescu. Georgescu, il più votato al primo turno elettorale (22,9%), seppure non si sia mai sbilanciato apertamente a favore di Vladimir Putin è considerato tutt’altro che ostile al presidente russo.

[….] Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, allarga le braccia: «Non so quali siano le intenzioni di Vannacci, essendo indipendente non risponde alle indicazioni politiche della Lega e del gruppo parlamentare». […]

