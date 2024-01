30 gen 2024 19:27

“LA ROMA DELLA RAGGI È COME LA PALERMO DI CIANCIMINO” - VITTORIO SGARBI CONDANNATO A PAGARE 2MILA EURO PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’EX SINDACA DI ROMA, VIRGINIA RAGGI - LA QUERELLE TRA I DUE NACQUE DA UNA DICHIARAZIONE CHE IL CRITICO "D’ARTO" FECE IN UN'INTERVISTA RILASCIATA A UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA, SULL'ABBATTIMENTO DI UN VILLINO LIBERTY AL QUARTIERE TRIESTE COPPEDÈ, CHE VENNE POI FERMATO - LA RAGGI CHIEDE LE SUE DIMISSIONI: "E' GIA' LA SECONDA VOLTA CHE VIENE CONDANNATO PER AVERMI INSULTATA..."