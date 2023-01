“D’AMATO MI USA PER ATTACCARE ROCCA MA AVREI FINANZIATO ANCHE LUI” – STEFANO BANDECCHI, PRESIDENTE DI UNICUSANO E INDAGATO PER AVER EVASO 20 MILIONI DI EURO, RIVELA DI AVER DATO SOLDI PRATICAMENTE A TUTTI, DOPO LE POLEMICHE PER IL SUO SOSTEGNO AL CROCEROSSINO DI FRATELLI D’ITALIA, FRANCESCO ROCCA: “HO FINANZIATO CON 10MILA EURO ROCCA, MA SAREBBERO STATI 60MILA SENZA IL SEQUESTRO. ABBIAMO FINANZIATO TANTI PARTITI, SEMPRE ALLA LUCE DEL SOLE. ANCHE TAJANI E DI MAIO. IL PD? CONOSCO BENE D’AMATO. È INUTILE CHE TIRI FUORI QUESTE PORCATE…”

Estratto dell’articolo di Marco Carta e Marina de Ghantuz Cubbe per “la Repubblica – ed. Roma”

Non usa mezzi termini Stefano Bandecchi. Il presidente di Unicusano che sostiene il candidato di centrodestra ed è indagato per aver evaso 20 milioni di euro, rivela il nome di tutti i politici che ha finanziato e nel frattempo si dice sicuro di essere nel giusto: «Per quanto mi riguarda l’indagine è stata fatta male - dice a Repubblica - Noi siamo convinti di aver sempre rispettato le leggi. Ho finanziato con 10mila euro Rocca, per una cena insieme ai nostri candidati. Ma lo avrei finanziato con 60mila euro se non ci fosse stato il sequestro».

Bandecchi ne ha per tutti, anche economicamente parlando: «Avrei finanziato anche D’Amato che conosciamo bene perché come università siamo stati un polo vaccinale. Ho visto che ora mi usa per attaccare Rocca solo per fare la campagna elettorale, ma è inutile che tiri fuori queste porcate e visto che il Pd mi attacca in questo modo faccio bene ad appoggiare Rocca. Noi - aggiunge - abbiamo finanziato tanti partiti e tanti politici, legalmente e in modo legittimo: sempre alla luce del sole. Non solo Rocca ma anche Tajani e Di Maio». […]

