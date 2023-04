DAGOREPORT! - CI MANCAVA SOLO LA CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI TRA GIORGIA MELONI E RISHI SUNAK PER FAR GIRARE ULTERIORMENTE LE PALLE ALL’UNIONE EUROPEA: BRUXELLES NON HA ANCORA METABOLIZZATO LA VIA CRUCIS PER ARRIVARE ALLA BREXIT – L’URTO DI NERVI HA TOCCATO IL CLIMAX QUANDO MELONI HA DATO UNA BUONA SPONDA AL PROGETTO SCHIAVISTA DI SUNAK DI DEPORTARE I MIGRANTI CLANDESTINI IN RUANDA - NELLA PRIMA VERSIONE DEL COMUNICATO CONGIUNTO PARE CHE CI FOSSE UN ACCENNO ALLA ‘’SOLUZIONE RUANDA’’, POI LA DUCETTA HA PENSATO BENE DI TAGLIARLO, CON GRANDE DISAPPUNTO DI SUNAK - ALTRO INCAZZATO È MATTEO SALVINI…