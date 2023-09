“L’ASSENZA A CERNOBBIO? NON CE L’HO FATTA A FARE TUTTO, ANDRÒ IL PROSSIMO ANNO” – GIORGIA MELONI A MONZA PER IL GRAN PREMIO DI F1 SPIEGA I MOTIVI DELLA SUA ASSENZA AL FORUM AMBROSETTI – SALVINI APRE AL NUCLEARE ("INAUGUREREMO LA PRIMA CENTRALE, IL GOVERNO DURERA' 10 ANNI") E ARTIGLIA: “SE L’EUROPA CI CHIEDE OBIETTIVI GREEN, NON PUÒ IMPORCI VINCOLI DI BILANCIO. QUESTO SIGNIFICA OFFRIRE CHIAVI IN MANO ALLA CINA IL FUTURO” - IL MINISTRO NORDIO: “NON ESISTE NESSUNO SLITTAMENTO DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA”. E CONTE…

Meloni: «Assenza a Cernobbio? Non ce l’ho fatta a fare tutto»

meloni gp formula 1 a monza

«Non ce lìho fatta a fare tutto, bisogna fare un po’ e un po’, andrò il prossimo anno», ha risposto la premier Giorgia Meloni a Monza a chi le ha chiesto come mai non sia andata al Forum Ambrosetti a Cernobbio.

Salvini: no a vincoli di bilancio se Ue chiede obiettivi green

«C’è una distonia tra obiettivi green sempre più ambiziosi e vincoli di bilancio. Le due cose non stanno insieme, a meno di offrire chiavi in mano alla Cina il futuro del nostro Paese», dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento al forum Ambrosetti di Cernobbio. «Quindi se l’Europa ci chiede obiettivi green, non può parimenti imporci vincoli di bilancio che permettono ad altri di entrare in casa nostra», ha concluso.

Nordio: «Nessuno slittamento su riforma della giustizia»

salvini a cernobbio forum ambrosetti

(di Federico Fubini) A Cernobbio è intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. «Non esiste nessuno slittamento della riforma della giustizia, abbiamo portato al presidente del Consiglio e in Consiglio dei ministri un cronoprogramma già approvato; comporta proposte di riforme del codice di procedura e abolizione di abuso d’ufficio», ha spiegato il ministro. «Altre riforme che potrebbero avere carattere costituzionale, come la separazione delle carriere, hanno tempi più lunghi per ovvi motivi. La nostra priorità è la giustizia civile, perché la sua lentezza costa più di due punti di Pil», ha aggiunto.

«Siamo in ritardo sullo smaltimento dell’arretrato della giustizia civile. Non voglio fare polemiche con chi mi ha preceduto, ma pensare di eliminare in due-tre anni il 90% dell’arretrato della giustizia civile, come ci siamo impegnati a fare (nel PNRR, ndr) è Alice nel paese delle meraviglie. Ma ce la metteremo tutta», ha continuato il ministro, il cui intervento è stato accolto dagli applausi della platea del Forum Ambrosetti. «Vi è un riflesso della riforma della giustizia civile anche in ambito penale, con la proposta di abolizione di abuso di ufficio. Tutti i sindaci a cominciare da quelli del Pd stanno chiedendo l’abolizione, su 5 mila indagini, ci sono solo 6-7 condanne».

Conte: Superbonus fondamentale per sostenere crescita

nordio a cernobbio forum ambrosetti

(di Giuliana Ferraino) «Vi ricordate quanti applausi prese Draghi quando parlò? Di debito buono? Transizione 4.0 è stata fondamentale per questa crescita, rivisto ammortamenti e super ammortamenti e tramutati in crediti d’imposta. Le misure più importanti per la crescita sono stati proprio transizione 4.0 e superbonus», rivendica il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, davanti alla platea di Cernobbio. E a proposito delle truffe del Superbonus dichiara: «Le truffe sono pari a meno di 400 milioni, ha certificato la Guardia di Finanza. Il resto sono irregolarità».