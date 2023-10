13 ott 2023 08:35

“L’ATTACCO DI HAMAS È COLPA DI ISRAELE” – MONI OVADIA, EBREO, FINISCE AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER LE SUE OPINIONI IN MERITO ALLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE: “TEL AVIV LASCIA MARCIRE LE COSE PER CANCELLARE LA STESSA IDEA CHE I PALESTINESI ESISTANO. LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE È COMPLICE: QUESTI SONO I RISULTATI” – E VENGONO CHIESTE LE SUE DIMISSIONI DA DIRETTORE DEL TEATRO COMUNALE DI FERRARA...