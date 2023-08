3 ago 2023 10:15

“L’AUTOREVOLEZZA IMPONE IL DECORO E CERTI SEGNI, TRA CUI L’AUTO BLU. NON SI VA A PALAZZO CHIGI IN BICICLETTA” - PAOLO CIRINO POMICINO INVOCA UN CODICE D’ABBIGLIAMENTO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI: “LA LENTA SCIATTERIA NELL'ABBIGLIAMENTO DEI PARLAMENTARI HA CORRISPOSTO A UNA SCIATTERIA LEGISLATIVA INIMMAGINABILE. A VOLTE SEMBRA CHE IL PARLAMENTO SIA UN CONDOMINIO - I RADICALI ERANO SCIATTI NEL MODO DI VESTIRE MA AVEVANO DELLE IDEE: PORTARONO IN PARLAMENTO CICCIOLINA - LO STILE PIÙ CASUAL PER AVVICINARSI AGLI ELETTORI? È UNA FINZIONE. COME QUELLA DELL'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO CHE IL PRIMO GIORNO ARRIVÒ IN AUTOBUS. POI MICA L'HA PRESO PIÙ”