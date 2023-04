ELLY È TORNATA – DECANTATI (AL MOMENTO) I MALUMORI DELLA MINORANZA, LA SCHLEIN RIAPPARE E DALLA TOSCANA ATTACCA IL GOVERNO PER LO STOP ALLA PROTEZIONE SPECIALE AI MIGRANTI: “È UNA VERGOGNA, STANNO CERCANDO DI FAR TORNARE I DECRETI SICUREZZA” – POI DICE CHE IL GOVERNO È “CHINATO AGLI INTERESSI DELLE LOBBY DELLE FONTI FOSSILI”, MA CONTINUA A NON RISPONDERE SUL TERMOVALORIZZATORE DI ROMA, SU CUI I GRILLINI LE PREPARANO UN TRAPPOLONE…