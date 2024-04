“C’ERANO FONDI NERI DELLA CDU ANCHE IN PARLAMENTO” - NELLE MEMORIE DELL'EX-MINISTRO DELLE FINANZE TEDESCO WOLFGANG SCHAEUBLE, DECEDUTO A DICEMBRE, CI SONO DETTAGLI CHE TORNANO AD ALIMENTARE LO "SCANDALO DELLE DONAZIONI" DELLA CDU DI HELM KOHL - SCHAEUBLE RIVELA DETTAGLI DI UN "FONDO NERO" DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEL PARTITO CRISTIANO-DEMOCRATICO CHE NEL 1999 FU COLPITO DALLO SCANDALO CHE TRAVOLSE IL CANCELLIERE KOHL APRENDO LA STRADA AD ANGELA MERKEL: “SEMBRA CHE KOHL ABBIA CREATO IL CONTO DURANTE IL SUO PERIODO DI PRESIDENZA DEL GRUPPO PARLAMENTARE E CHE..."

WOLFGANG SCHAEUBLE

(ANSA) - BERLINO, 08 APR - Dalle memorie dell'ex-ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble deceduto a dicembre è emerso un elemento che torna ad alimentare lo "scandalo delle donazioni" della Cdu di Helm Kohl. Come riferiscono alcuni media, tra cui il sito dell'emittente Ntv, nel suo libro di memorie in uscita in questi giorni Schaeuble rivela dettagli di un "fondo nero" del gruppo parlamentare della Cdu, il partito cristiano-democratico che nel 1999 fu colpito dallo scandalo che travolse il cancelliere Kohl aprendo la strada ad Angela Merkel.

Merkel Schaeuble

"La tesoreria" del gruppo "che dovevo aiutare a gestire come segretario parlamentare, faceva anch'essa parte dell'ampio sistema di fondi neri", ha scritto Schaeuble. Lo scandalo riguardò donazioni illegali avvenute negli anni '80 e '90 e, riportano sia Ntv che Die Zeit, i resoconti di Scheuble sono difficilmente verificabili dato che personaggi chiave come Kohl non sono più in vita.

helmut kohl 1

Schaeuble era stato segretario parlamentare del gruppo parlamentare Cdu/Csu dal 1981 al 1984 e Kohl capogruppo dal dicembre 1976 all'ottobre 1982, anno dal quale fu poi cancelliere fino al 1998. "Sembra che Kohl abbia creato il conto durante il suo periodo di presidenza del gruppo parlamentare, come riserva fuori dalle finanze del partito" e "che volesse evitare che troppe persone ne scoprissero la esistenza", ha scritto l'ex-presidente della Camera bassa del parlamento tedesco (Bundestag): il conto, acceso presso la Dresdner Bank, conteneva all'epoca una somma di sei-sette milioni di marchi, ha precisato.

helmut kohl 2 angela merkel helmut kohl helmut kohl al congresso della cdu Merkel Schaeuble-1