“L’ERBA” DI BRUXELLES È SEMPRE PIÙ VERDE – IL QUASI 70ENNE CUNO TARFUSSER, PROCURATORE DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CHE HA FATTO RIAPRIRE IL PROCESSO SULLA STRAGE DI ERBA, SI CANDIDA ALLE EUROPEE CON AZIONE DI CARLO CALENDA - CHISSA' QUANTO GLI TORNERA' UTILE LA VISIBILITA' OTTENUTA GRAZIE AL CASO - LUI RISPONDE: "MI È STATO CHIESTO DI CANDIDARMI DA CHI COMUNQUE PROBABILMENTE AVREI VOTATO..."

PROCURATORE TARFUSSER SI CANDIDA CON AZIONE ALLE EUROPEE

Cuno Tarfusser

(ANSA) - Cuno Tarfusser, il sostituto procuratore della Corte d'appello di Milano che ha fatto riaprire il caso sulla strage di Erba, si candida con Azione di Carlo Calenda. Il magistrato conferma la notizia del Corriere dell'Alto Adige. "Mi è stato chiesto di candidarmi da chi comunque probabilmente avrei votato e nei giorni scorsi ho sciolto le riserve", racconta.

"Credo di essere ancora in grado di dare qualcosa, non alla giustizia, perché sono vicino alla pensione, ma l'esperienza non mi manca, anche a livello internazionale. Inoltre qualche competenza linguistica non guasta", evidenzia il bolzanino che ad agosto compie 70 anni. Tarfusser ha a lungo guidato la procura di Bolzano, per poi passare alla Corte penale internazionale dell'Aia, prima di tornare in Italia presso la Corte d'appello di Milano. Tarfusser dovrebbe candidarsi nel collegio nordovest".

Cuno Tarfusser

TARFUSSER, NON HO CHIESTO REVISIONE DI ERBA PER CANDIDATURA

(ANSA) - "La mia candidatura risale come prima idea all'11 di aprile e quindi non è un'idea molto datata. Non venite a dirmi che ho fatto la richiesta di revisione sul processo di Erba perché un anno dopo sarei stato candidato". Lo ha detto il sostituto procuratore della Corte d'appello di Milano Cuno Tarfusser al lancio della sua candidatura con Carlo Calenda a Milano.

"Ho deciso domenica, non sono abituato ad essere seduto davanti ad un simbolo di partito - ha concluso -, perché ho fatto per anni il magistrato e ho dato tutto me stesso alla giustizia. Ho accettato perché sono alla fine della mia carriera di magistrato ma mi sento ancora troppo in forze e mentalmente ancora sano ed equilibrato. Inoltre sono fortemente europeista".

carlo calenda foto di bacco (1)

EUROPEE: CALENDA, TARFUSSER TRA CANDIDATI DI PUNTA NORD OVEST

(LaPresse) - "Siamo molto felici e onorati di avere Cuno Tarfusser nella nostra lista per le europee perché è un magistrato di primissimo ordine. Sarà uno dei nostri candidati di punta nella lista del Nord Ovest". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda nel corso di una conferenza stampa a Milano.

"Ha un'esperienza su un tema che per noi è fondamentale, cioè la buona gestione degli uffici giudiziari, in particolare a Bolzano dove ha conseguito record nella gestione, nella capacità, la velocità, efficienza della gestione dei procedimenti, siamo onorati di averlo", ha aggiunto.

Cuno Tarfusser