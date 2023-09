Da corriere.it

Salvini: qualsiasi strumento per fermare l’immigrazione illegale

«Utilizzeremo qualsiasi mezzo, tecnologico e democratico, per fermare questa invasione» di immigrazione illegale, rilancia ancora Salvini.

Salvini: «Libertà di amarsi, ma no all’utero in affitto»

«Evviva il diritto di amare sempre e comunque per donne e uomini nella propria camera da letto, perché non sta a noi giudicare cosa è contro o no natura. Si può fare senza Pride, sfilate e carrozzoni» ma allo stesso tempo «difendo e nessuno mi farà cambiare sul diritto di un bambino a essere al mondo se ci sono una mamma e un papà. Quindi mai all’utero in affitto». L’ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Pontida 2023.

L’attacco a Soros del leader della Lega: «Mina una cultura millenaria»

«Personaggi come Soros, che finanziano l’annientamento della civiltà occidentale, vanno contrastati con qualsiasi mezzo democratico possibile. Leggo sui giornali il filantropo sono organizzazioni che lavorano per minare una cultura millenaria». Lo ha detto il segretario leghista Matteo Salvini, dal palco di Pontida.

Salvini: «Con Meloni non ci divideranno, il governo durerà 5 anni»

«La Lega si fa garante che questo governo durerà per tutti i 5 anni, non un minuto di meno». Poi Salvini, mentre nel governo si acuiscono, aggiunge. «Io oggi qua e Giorgia a Lampedusa sono la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune. Non riusciranno a dividerci, abbiamo culture e senso di militanza diverso ma il centrodestra unito vince».

Salvini: «Tassa sugli extraprofitti, non torneremo indietro»

«La tassa sugli extraprofitti miliardiari delle banche per la Lega è una priorità, non torneremo indietro». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, riguardo la tassa su cui gli alleati di Forza Italia stanno dando battaglia in senso contrario.

Salvini ricorda Berlusconi e Maroni

Omaggio a Roberto Maroni e Silvio Berlusconi da parte del leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Pontida. Su Maroni ha detto: «è stato un segretario che prima di me e meglio di me ha lavorato ed è stato un grande leghista». Sul presidente di Forza Italia, Salvini ha ricordato «un amico che non è mai venuto a Pontida ma di cui tanto avevamo discusso». Di entrambi i leader sugli schermi sono passati due brevi video con le foto di Maroni e Berlusconi.

Sul palco c’è Le Pen: «Pontida simbolo della resistenza a influenze esterne»

«Voi in Italia e noi in Francia siamo impegnati nella stessa lotta, la lotta per le libertà, per la patria, io so quanto ci teniate alle vostre libertà». Lo ha detto Marine Le Pen, la leader francese del Rassemblement national, intervenendo al raduno della Lega a Pontida, accompagnata da Matteo Salvini. E poi: «Sono contenta di incontrare Salvini, che avete la fortuna di avere come leader e io come amico. Sono felice di essere a Pontida, un luogo così simbolico, simbolo della resistenza alle influenze esterne. E credo che il parallelo con quello che vedremo in Europa non sia esagerato».

Giorgetti: «A qualcuno dà fastidio, ma andremo avanti su extraprofitti»

«A qualcuno dà fastidio, ma andremo avanti con la tassa sugli extraprofitti bancari», dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dal palco di Pontida. «Banchieri e analisti finanziari non saranno d’accordo», il provvedimento «si potrà perfezionare ma va nella direzione giusta», ha sottolineato.

Calderoli: «Il 2024 sarà l’anno dell’Autonomia»

«Sapevo che non sarebbe stata una passeggiata. Sono soddisfatto di aver raggiunto un accordo con la maggioranza. Non pensavo che mi facessero un monumento ma non accetto di venire costantemente insultato». Così il ministro per gli affari Regionali Roberto Calderoli ha parlato del suo lavoro per l’approvazione della riforma autonomista. «Il 2024 sarà l’anno dell’autonomia», ha garantito da Pontida.

Bongiorno: «La castrazione chimica sarà la nostra prossima battaglia»

«La castrazione chimica non è un’operazione chirurgica, non è una tortura, è un trattamento farmacologico che agisce sulla libido e con il vostro aiuto questa sarà la nostra prossima battaglia». L’ha detto Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, dal palco del raduno leghista a Pontida.

E ha aggiunto: «Ci sono persone che violentano donne e i minori, entrano in carcere, ri-escono e poi rientrano perché hanno violentato di nuovo. E dicono: `Non riesco a frenare i miei impulsi´. Allora, io non ho dubbi: se uno stupratore non riesce a tenere i propri impulsi vuol dire che ha bisogno di un aiuto, che si chiama in un modo: castrazione chimica».

Bossi ancora assente. Il suo staff: nessun invito a partecipare

A pochi minuti dall’intervento di Matteo Salvini a Pontida, è confermata l’assenza di Umberto Bossi all’evento della Lega. L’ex leader resta a Gemonio in famiglia. Fonti vicine al Senatur, confermando il forfait del fondatore della Lega, non mancano di sottolineare come non sia arrivato alcun invito a partecipare al vecchio capo del Carroccio.

Poi è la volta di Luca Zaia (e la platea gli dedica cori) che si presenta srotolando una gigantesca bandiera di San Marco: «Non abbiamo perso l’identità. Il Leone è sempre più incazzato. Qualcuno pensa che la Lega si faccia indicare la via, ma non è così. La indica sull’autonomia e sull’immigrazione.

Lampedusa non è un confine italiano na europeo. Von der Leyen vada a Lampedusa e poi però torni a casa a risolvere i problemi». Il governatore veneto va al l’attacco: «L’ospitalità deve essere dignitosa. Abbiamo una popolazione che ha diritto ad avere risposte, non ad arrivare dopo tutti gli altri». Zaia è accompagnato dai consiglieri regionali, con una enorme bandiera veneta con scritto «Autonomia subito». «Qualcuno lo vuole spiegare che l’autonomia è federalismo — dice dal palco —. La Costituzione ha al suo interno la previsione di autonomia. L’autonomia non è un atto sovversivo, non è la secessione dei ricchi ma chiedere allo Stato di fare il suo mestiere. L’autonomia è una vera assunzione di necessità, pone fine al parassitismo».

Salvini: «Le Pen? Errore dire no ad un’alleanza con lei»

Perché Le Pen a Pontida? «Perché prima di tutto voglio che gli italiani e la Lega la conoscano. È una donna eccezionale, intelligente, curiosa, moderna, non oltranzista, culturalmente aperta, con una visione del mondo del futuro che è assolutamente la mia, nella famiglia, nel lavoro, nell’agricoltura. E poi è una delle alleate più antiche più importanti della Lega e, questo dicono i numeri, oggi rappresenta il primo partito di Francia, sarebbe un errore per chiunque dire di no a un’alleanza con lei». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Libero.

