22 mag 2023 12:57

“L’ESAME PER IL VIA LIBERA ALLA TERZA RATA DEL PNRR È ANCORA IN CORSO” – NUOVO “PIZZINO” DALL’UE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: “CI SONO SCAMBI COSTRUTTIVI CON LE AUTORITÀ ITALIANE, MA NON CI SONO ANCORA GRANDI AGGIORNAMENTI”. TRADOTTO: FINCHÉ DA ROMA NON ARRIVERÀ UNA PRESA DI POSIZIONE E UNA POSTURA CHIARA SU ALTRI DOSSIER, PRIMO TRA TUTTI IL MES, A BRUXELLES NON APRONO I RUBINETTI…