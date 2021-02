“L’EURO NON È UN TEMA ATTUALE, ORA PIÙ ITALIA IN UE” – SALVINI RINCULA DOPO IL DISCORSO DI DRAGHI, CHE L’HA PUNZECCHIATO INDIRETTAMENTE (“SOSTENERE QUESTO GOVERNO SIGNIFICA CONDIVIDERE L'IRREVERSIBILITÀ DELLA SCELTA DELL'EURO"): “IO MI OCCUPO DI SALUTE, SCUOLA E LAVORO, LASCIO AI FILOSOFI LE DISSERTAZIONI SULLA MONETA…”

MATTEO SALVINI

Salvini "l'Euro non è un tema attuale, ora più Italia in Ue"

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Quello dell'Euro non è un tema di attualità: chi ascolta Skytg24 si interessa di salute, di lavoro o di moneta? Io mi occupo di salute, scuola e lavoro, lascio ai filosofi le dissertazioni sulla moneta". Così Matteo Salvini su Skytg24, ha glissato sul passaggio del discorso in cui il premier Mario Draghi ha detto che "sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'Euro".

mario draghi.

"Ho fatto una riunione con i ministri e i sottosegretari: interverremo per dire che lavoreremo per portare più Italia in Europa, meno tasse, più cantieri, sulle partite Iva", ha aggiunto il leader della Lega e più tardi, ospite di Porta a Porta su Rai 1, ha spiegato che la gestione dei clandestini cambierà: "Assolutamente sì. I confini dell'Italia sono i confini dell'Europa. Un governo con la Lega, presieduto da una persona seria come Draghi, non può continuare ad avere l'Italia come punto di approdo e di non ripartenza. Controllare i nostri confini è interesse non solo italiano ma europeo".

matteo salvini giorgia meloni matteo salvini antonio tajani al quirinale