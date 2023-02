“L’EUROPA ABBIA UN RUOLO PIÙ ATTIVO PER LA PACE” – IL CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, WANG YI, TIRA IN BALLO L’UE PER LE TRATTATIVE SUL CESSATE IL FUOCO: “LA CRISI HA AVUTO LUOGO IN EUROPA, HA RIPERCUSSIONI GLOBALI E NON PUÒ ESSERE TRASCINATA ALL’INFINITO. L’EUROPA DOVREBBE PENSARE SERIAMENTE ALLE CONDIZIONI PER UN CESSATE IL FUOCO”

1. WANG YI, L'EUROPA ABBIA UN RUOLO PIÙ ATTIVO PER PACE

wang yi vladimir putin

(ANSA) - La crisi in Ucraina "ha avuto luogo in Europa, ha ripercussioni globali e non può essere trascinata all'infinito: la Cina sostiene l'Europa affinché svolga un ruolo più attivo e costruttivo nella promozione dei colloqui di pace". Lo afferma il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi in un'intervista ai media statali diffusa in serata. "L'Europa dovrebbe pensare seriamente a che tipo di condizioni possono essere create per ottenere un cessate il fuoco e la fine della guerra, a che tipo di quadro per garantire la stabilità a lungo termine in Europa e a che tipo di ruolo per riflettere la sua autonomia strategica"

2. UCRAINA: CINA, PRIORITÀ È FACILITARE IL CESSATE IL FUOCO

wang yi a mosca

(ANSA) - "La posizione della Cina e' chiara: l'integrita' territoriale deve essere rispettata e i principi della Carta Onu devono essere rispettati. La priorita' fondamentale e' facilitare il cessate il fuoco e la cessazione delle ostilita' immediatamente". Lo ha detto il vice ambasciatore di Pechino all'Onu Dai Bing parlando in Assemblea Generale sull'Ucraina. "Dialogo e negoziati sono l'unica via per risolvere la crisi", "come paese responsabile la Cina sta sempre dalla parte del dialogo e della pace", ha aggiunto.

