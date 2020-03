“L’EXTRADEFICIT NON METTE A REPENTAGLIO I CONTI” - IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, GUALTIERI: “SARÀ PIÙ FACILE SOSPENDERE I MUTUI PER LA PRIMA CASA FINO A 18 MESI PER CHI PERDE IL LAVORO. PREVEDIAMO DI POSTICIPARE ALCUNI ADEMPIMENTI FISCALI. E’ IPOTIZZABILE UNA CADUTA DEL PIL PER ALMENO UN PAIO DI MESI A PRESCINDERE DAGLI INTERVENTI. SE CI SARÀ UN PROLUNGATO IMPATTO SU EXPORT E TURISMO, LA CADUTA DELL'ATTIVITÀ NON SAREBBE TOTALMENTE RECUPERATA…”

GUALTIERI, EXTRADEFICIT NON METTE A REPENTAGLIO CONTI

(ANSA) - La richiesta di extradeficit per fronteggiare l'emergenza coronavirus "non mette a repentaglio la sostenibilità della finanza pubblica". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla richiesta di finanziare in deficit le misure anti-Coronavirus. "Il Paese è solido", ha ribadito

GUALTIERI, PIÙ FACILE STOP A RATE MUTUI E PRESTITI

(ANSA) - Nel decreto anti-Coronavirus "ci sarà una semplificazione procedurale per la sospensione dei mutui prima casa fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro - fondo Gasparrini - e inoltre sospendiamo le rate di mutui e prestiti bancari" anche con "parziale sostegno di garanzia statale". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla richiesta di finanziare in deficit le misure anti-Coronavirus. (ANSA).

GUALTIERI,STOP VERSAMENTI FISCO, POI PARZIALE RISTORO

(ANSA) - Con il prossimo decreto anti-Coronavirus "prevediamo di posticipare una serie di adempimenti" fiscali. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla richiesta di finanziare in deficit le misure, spiegando che per aziende e autonomi con "riduzione del livello di attività e di fatturato con conseguente impatto sulla liquidità", "potranno essere introdotte misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, anche in previsione di un futuro parziale ristoro".

GUALTIERI, CADUTA PIL PER ALMENO UN PAIO DI MESI

(ANSA) - "Gli indicatori finora disponibili dell'attività economica dopo la caduta di dicembre" segnano "un rimbalzo positivo a gennaio, per tornare a una moderata contrazione verso la fine mese di febbraio". E' ipotizzabile "una caduta del prodotto per almeno un paio di mesi a prescindere dagli interventi" che saranno messi in campo. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla richiesta di finanziare in deficit le misure anti-Coronavirus.

GUALTIERI,STIME PREMATURE MA RISCHI RILEVANTE CALO PIL

(ANSA) - E' "prematuro e inopportuno dare uno specifico dato previsionale" sul Pil, comunque "non teniamo la testa nella sabbia, stiamo tenendo conto di tutti gli scenari". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla richiesta di finanziare in deficit le misure anti-Coronavirus. Negli scenari più negativo se ci sarà un prolungato impatto su export e turismo "la caduta dell'attività non sarebbe totalmente recuperata e sarebbe rilevante la contrazione del pil in media anno".

GUALTIERI,SFORAMENTO 3%? DIPENDERÀ DA USO RISORSE

(ANSA) - "Tecnicamente è un'autorizzazione del Parlamento a stanziare fino a 20 miliardi in termini di indebitamento, 25 mld in termini di stanziamento. Il livello di deficit dipende da quanto effettivamente sarà impiegato. La prima misura impiegherà la metà di queste risorse, l'utilizzo dell'altra metà dipenderà anche da eventuali risorse europee. E' ancora presto dire il livello di deficit che verrà raggiunto". Lo dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a chi gli chiede se si sforerà il 3% nel rapporto deficit/pil.

GUALTIERI, PRIORITARIO POTENZIARE SERVIZIO SANITARIO

(ANSA) - "Obiettivo prioritario è potenziare la risposta del servizio sanitario" all'emergenza. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla richiesta di finanziare in deficit le misure anti-Coronavirus."Voglio ringraziare medici, infermieri e tutti quelli impegnati in uno sforzo eroico per assicurare a tutti le cure necessarie".

GUALTIERI,RICHIESTA AUMENTO DEFICIT FINO A 1,1% PIL

(ANSA) - "Vanno tempestivamente adottate tutte le disposizioni per affrontare l'impatto economico sui lavoratori sulle famiglie e sulle imprese, per questo il governo chiede di autorizzare uno scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica per un importo fino a 20 miliardi di euro pari all'1,1% del Pil in termini di indebitamento netto, che corrispondono a circa 25 miliardi per competenza e cassa". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla richiesta di finanziare in deficit le misure anti-Coronavirus.

GUALTIERI, SBLOCCO INVESTIMENTI CON COMMISSARI AD HOC

(ANSA) "Il governo è impegnato ad accelerare e sbloccare gli investimenti già programmati e finanziati anche mediante la nomina di Commissari ad hoc". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla richiesta di finanziare in deficit le misure anti-Coronavirus, spiegando che saranno anche semplificati gli Iter per realizzare gli investimenti "mantenendo i controlli necessari ma evitando la ridondanza di atti amministrativi. Nel contempo lavoreremo per alleggerire l'impianto del codice appalti facilitando procedure più snelle" come consentito dalle norme Ue.