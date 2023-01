“SI METTANO L'ANIMA IN PACE, NON SONO PALUDATO” – IL PRESIDENTE DEL SENATO, ‘GNAZIO LA RUSSA, SI PRESENTA ALLA KERMESSE ELETTORALE DEL CENTRODESTRA IN LOMBARDIA, ALLA FACCIA DEL RUOLO ISTITUZIONALE: “SONO FATTO COSÌ. STANNO ANCORA ROSICANDO PER LA MIA ELEZIONE” –PRIMA SI DICHIARA SCHERZOSAMENTE “TAPPABUCHI DI FONTANA”, CHE ERA IN RITARDO PER IL SUO INTERVENTO E POI FA LA SUA GAG: “DONNE, PRENDETE NOTA DELLA MIA RICETTA DELLA PASTA ALLA NORMA” – MA DOPO UN PO' SCALPITA: “TRA UN PO' GIOCA L'INTER, SBRIGHIAMOCI…”