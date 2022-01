SGARBI RACCONTA LA STREPITOSA TELEFONATA DI BERLUSCONI ALLA BOSCHI – “PAREVA CAVALCANTI NEI SUOI MOMENTI PIÙ BELLI". COSA LE HA DETTO? “VORREI ESSERE PIÙ GIOVANE SOLO PER POTER CORTEGGIARE UNA DONNA SCESA IN TERRA A MIRACOL MOSTRARE. QUESTA TELEFONATA VALE PER TUTTO QUELLE CHE AVREI VOLUTO FARLE E NON LE HO MAI FATTO…” (COME JERRY CALA’ A MARINA SUMA IN SAPORE DI MARE)