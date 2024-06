25 giu 2024 16:22

“L’INTESA SUI ‘TOP JOBS’ VA CONTRO LE BASI DELL’UE” – IL PUTINIANO ORBAN SEMINA ZIZZANIA DOPO L’ACCORDO TRA SOCIALISTI, POPOLARI E LIBERALI PER SPARTIRSI LE POLTRONE DI VERTICE DELL’UNIONE EUROPEA - BRUTTA GIORNATA PER IL PREMIER UNGHERESE GUASTAFESTE, CHE IERI ERA A ROMA PER INCONTRARE GIORGIA MELONI: SONO STATI AVVIATI I NEGOZIATI PER L’ADESIONE ALL’UE DELL’UCRAINA, A CUI SI È OPPOSTO STRENUAMENTE…