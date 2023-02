“L’ITALIA LAVORA A UNA CONFERENZA SULLA RICOSTRUZIONE DELL'UCRAINA IN APRILE” – DA KIEV GIORGIA MELONI LANCIA UNA PROPOSTA: “POSSIAMO RECITARE UN RUOLO DA PROTAGONISTA. BISOGNA CAMBIARE PASSO” – IL GELO DELLA DUCETTA PER L'ATTACCO DI ZELENSKY A BERLUSCONI (“NON GLI HANNO MAI BOMBARDATO CASA”) E LA REPLICA PICCATA: “CONTANO I FATTI, LA MAGGIORANZA HA SEMPRE VOTATO COMPATTA A SOSTEGNO DI KIEV” – LA PREMIER RISPONDE A PUTIN, CHE AVEVA RICORDATO GLI AIUTI RUSSI ALL'ITALIA DURANTE IL COVID: “IL MONDO È CAMBIATO DOPO IL 24 FEBBRAIO E NON È UNA SCELTA NOSTRA” – VIDEO

UCRAINA, MELONI: ITALIA NON INTENDE TENTENNARE E NON LO FARÀ

(askanews) - "Ho ribadito il pieno sostegno dell'Italia di fronte all'aggressione russa, l'Italia non intende tentennare e non lo farà". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev.

"E' passato quasi un anno - ha aggiunto - dal giorno che ha riportato indietro le lancette della storia di qualche decennio, l'invasione sarebbe dovuta durare qualche giorno ma non è andata così perché è stata sottovalutata l'eroica reazione di una

nazione disposta a tutto per difendere la sua libertà, identità e

sovranità".

UCRAINA, MELONI: CHI SOSTIENE MILITARMENTE KIEV LAVORA PER LA PACE

(askanews) - "L'Italia darà ogni possibile assistenza perché si creino le condizioni di un negoziato ma fino ad allora darà ogni genere di supporto militare, finanziario, civile. Chi sostiene anche militarmente l'Ucraina è chi lavora per la pace". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa a Kiev.

UCRAINA, MELONI: MAGGIORANZA COMPATTA A SOSTEGNO, CONTANO FATTI

(askanews) - "Per me valgono i fatti e qualsiasi cosa il Parlamento" italiano "è stato chiamato a votare a sostegno dell'Ucraina i partiti che fanno parte della maggioranza l'hanno votata. Al di là di alcune dichiarazioni nei fatti la maggioranza è sempre stata compatta". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. "C'è - ha aggiunto - un programma chiaramente schierato, è sempre stato rispettato da tutti e confido che sarà ancora così".

MELONI, LA LOTTA UCRAINA COME IL RISORGIMENTO ITALIANO

(ANSA) - Qualcuno ha "sottovalutato l'eroica reazione di un popolo disposto a fare tutto ciò che va fatto per difendere la sua libertà, la sua sovranità e la sua identità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Mi ha ricordato la nascita dello Stato italiano: c'era un tempo in cui si diceva che l'Italia fosse solo un'espressione geografica. Ma col Risorgimento ha dimostrato di essere una nazione. Qualcuno diceva che era facile piegare l'Ucraina perché non era una nazione. Ma con la vostra capacità di combattere avete dimostrato di essere una straordinaria nazione".

MELONI, PER ORA NON C'È SUL TAVOLO L'INVIO DI AEREI

(ANSA) - "Quando c'è un aggredito tutte le armi sono difensive. Al momento non c'è sul tavolo l'invio di aerei, è una decisione da prendere con i partner internazionali. Ci siamo concentrati su sistemi di difesa antiaerea, Samp-T, Spada, Skyguard. La priorità è difendere infrastrutture e cittadini". Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni a Kiev

UCRAINA, MELONI: PUTIN? MONDO È CAMBIATO E NON PER SCELTA NOSTRA

(askanews) - "Non so se quello di Putin era un avvertimento ma il tempo del Covid era un altro mondo. Il mondo è cambiato dopo il 24 febbraio e non è una scelta che abbiamo fatto noi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a chi le chiedeva un commento su quanto detto dal

presidente russo a proposito del fatto che Mosca aveva aiutato l'Italia sul covid.

MELONI, ITALIA LAVORA A CONFERENZA RICOSTRUZIONE AD APRILE ++

(ANSA) - "Abbiamo parlato molto del tema della ricostruzione, non solo al termine della guerra, ricostruire ora un palazzo distrutto è un segno di speranza, vuol dire scommettere sull'Ucraina. L'Italia lavora ad una conferenza sulla ricostruzione da tenersi in aprile. Serve un cambio di passo, bisogna lavorare da adesso, penso che l'Italia possa recitare un ruolo da protagonista con le sue eccellenze strategiche". Così la premier Giorgia Meloni, dopo l'incontro a Kiev con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

