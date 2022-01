26 gen 2022 12:48

“L’ITALIA È UNO DEI NOSTRI PRINCIPALI PARTNER ECONOMICI” – VLADIMIR PUTIN SI ALLISCIA GLI IMPRENDITOORI ITALIANI, DURANTE LA VIDEOCONFERENZA DIVENTATA UN CASO INTERNAZIONALE: “I NOSTRI PAESI SONO RIUSCITI A RIVENDICARE LA COOPERAZIONE ECONOMICA A UN LIVELLO PIUTTOSTO ALTO” – IL CREMLINO RIBADISCE CHE SI TRATTA DI UN INCONTRO PROGRAMMATO E L’UCRAINA NON C’ENTRA NIENTE: "GLI ARTICOLI SUI GIORNALI DI OGGI NON HANNO MOLTA IMPORTANZA, IL GOVERNO ITALIANO NON HA FATTO ALCUNA DICHIARAZIONE FORMALE IN PROPOSITO”