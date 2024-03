“L’ITALIA È UNA, NON UNA SOMMA DI REPUBBLICHE E NEANCHE UNA FEDERAZIONE” – SERGIO MATTARELLA STRONCA L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA, PROGETTO CARISSIMO ALLA LEGA, E SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE BY MELONI AVVERTE: “LA COSTITUZIONE È ESTREMAMENTE GIOVANE, È STATA FATTA CON SAGGEZZA” – “IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE DELLA MIA CARRIERA? SONO TALMENTE TANTI CHE NON ME LO RICORDO PIÙ…”

(ANSA) - "Sono talmente tanti che non me lo ricordo più". Con un sorriso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante un dialogo sulla Costituzione con un gruppo di "creator" al Quirinale, ha risposto a una giovane creatrice di contenuti social che gli domandava quale fosse il momento più difficile della sua carriera politica.

(ANSA) - Ho scelto "l'articolo 1 che apre la Costituzione perchè è riassuntivo di 5 elementi: una; repubblica; democrazia; lavoro e sovranità popolare. Una, non è solo un articolo vuol dire che l'Italia è una, non una somma di repubbliche e neanche una federazione di repubbliche. Una repubblica democratica, vuol dire che l'Italia è una Repubblica caratterizzata da libertà ed uguaglianza, anche sotto i profili sociale ed economico". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in un dialogo sulla Costituzione con un gruppo di "creator" al Quirinale.

(ANSA) - "Un costituente definì la sovranità popolare irrinunciabile: il popolo a cui è attribuita deve esercitarla, per mantenere, consolidare e sviluppare la democrazia. Anche per questo spero che torni a crescere la partecipazione al voto nelle elezioni. Quello, più di ogni altro, è il momento in cui il cittadino diventa protagonista, ed esercita la sovranità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un dialogo sulla Costituzione con un gruppo di "creator" al Quirinale.

(ANSA) - "La Costituzione è estremamente giovane perchè è stata fatta con tanta saggezza". Poi negli anni si sono creati "fenomeni e circostanze che non erano prevedibili "ma quelle norme costituzionali hanno un'elasticità e duttilità" che permette di affrontare anche le novità e e si adattano "a situazioni imprevedibili". "Quindi è materia per giovani più che per vecchi". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in un dialogo sulla Costituzione con un gruppo di "creator" al Quirinale.

(ANSA) - Se avesse vent'anni di meno e creasse contenuti per i social, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si occuperebbe "di un interrogativo che mi accompagna da quando ero ragazzo: perché vi sono bambini e ragazzi che vivono bene, hanno tante opportunità e altri, in altre parti del mondo, che faticano per sopravvivere". Lo ha detto il capo dello Stato rispondendo alle domande dei creator durante un dialogo sulla Costituzione.

"Credo che lo farei su questo, su come fare concretamente perché non venga ignorata questa ingiustizia e si trovino le strade per cancellarla - ha aggiunto Mattarella rivolgendosi ai suoi ospiti al termine della conversazione, moderata dall'artista Fabio Rovazzi -. Sono stato benissimo con voi, mi sono quasi sentito con 60 anni di meno. In attesa dell'illusoria speranza di tornare giovane devo ringraziarvi: voi avete formulato delle considerazioni che inducono a riflettere, e lo farò".

(ANSA) - "Seguire le proprie inclinazioni, non farsi condizionare nelle scelte, questo è il carburante eminente per realizzarsi e avere successo". Questo il consiglio ai giovani espresso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un dialogo sulla Costituzione con un gruppo di "creator" al Quirinale. "L'altro non è un consiglio ai giovani ma un'esortazione alle istituzioni a costruire un quadro in cui questo sia praticabile - ha aggiunto -. Da tanto tempo cerchiamo strade per migliorare le condizioni per realizzarsi. Questo riguarda istituzioni pubbliche, economiche e culturali. I giovani hanno diritto ad avere fiducia, non sempre la ottengono. Ma la loro insistenza consente di andare avanti. Il consiglio principale è seguire le proprie inclinazioni".

