7 ott 2022 08:16

“C’È LA MINACCIA DI UN ARMAGEDDON NUCLEARE” – ORMAI SIAMO MESSI COSÌ. BIDEN PARLA DI FINE DEL MONDO COME SE FOSSE LA COSA PIÙ NATURALE DEL MONDO: “PUTIN NON SCHERZA QUANDO PARLA DEL POSSIBILE USO DI ARMI NUCLEARI, CHIMICHE O BIOLOGICHE, PERCHÉ IL SUO ESERCITO È IN DIFFICOLTÀ. STIAMO CERCANDO DI CAPIRE QUALE POSSA ESSERE LA SUA VIA D’USCITA…”