15 feb 2023 11:50

“L’OCCIDENTE VUOLE TRASFORMARCI IN UNO STATO CANAGLIA”. STATE TRANQUILLI, LO SIETE GIÀ! – IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SEGREI LAVROV, FA LA SOLITA LAGNA CONTRO L’OVEST: “LA LORO POLITICA PER TRASFORMARE L’UCRAINA IN UNA ROCCAFORTE ANTI-RUSSA STA RAGGIUNGENDO IL PUNTO DI NON RITORNO” – INTANTO IL CREMLINO ESCLUDE I GIORNALISTI DEI PAESI “NON AMICI” DAL DISCORSO DI PUTIN IN PROGRAMMA PER IL 21 FEBBRAIO…