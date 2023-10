“UN’OCCUPAZIONE ISRAELIANA DI GAZA SAREBBE UN GROSSO ERRORE” – JOE BIDEN PROVA A FARE IL POMPIERE E CONTINUA A MANDARE “PIZZINI” A NETANYAHU, CHE VUOLE RADERE AL SUOLO LA STRISCIA DOPO L’ATTACCO DEL 7 OTTOBRE: “HAMAS NON RAPPRESENTA TUTTO IL POPOLO PALESTINESE. CREDO CHE LO STATO EBRAICO CAPISCA” – “NON C’È NESSUNA PROVA DEL COINVOLGIMENTO DELL’IRAN” (ALTRIMENTI DOVREBBERO INTERVENIRE ANCHE GLI USA…)

(ANSA) -Il presidente americano Joe Biden ritiene che un'occupazione israeliana di Gaza sarebbe "un grosso errore", affermando al programma tv '60 Minutes' che Hamas non rappresenta tutti i palestinesi. Lo riporta il Washington Post, anticipando i contenuti di un'intervista al presidente Usa che andrà in onda tra poco.

"Penso che sarebbe un grosso errore", afferma Biden in risposta a una domanda del giornalista Scott Pelley sulla Cbs. "Hamas e gli elementi estremi di Hamas non rappresentano tutto il popolo palestinese", spiega il presidente Usa. Biden ribadisce che Hamas deve essere completamente eliminato, ma che deve esserci anche una strada verso uno Stato palestinese. Il presidente afferma che non pensa tuttavia che Israele perseguirà questa strada in questo momento. "Ma credo che" lo Stato ebraico "capisca che una parte significativa del popolo palestinese non condivide le opinioni di Hamas e Hezbollah", aggiunge il presidente americano a '60 Minutes'.

vittime attacchi di hamas 3

(ANSA) - In un'intervista al programma tv '60 Minutes' della Cbs rispondendo alla domanda se sia giunto il momento di un cessate il fuoco in Medio Oriente, il presidente americano Joe Biden afferma che c'è una "differenza fondamentale" tra gli israeliani uccisi nell'attacco di Hamas e i palestinesi uccisi nel contrattacco di Israele. Lo Stato ebraico "sta dando la caccia a un gruppo di persone che hanno commesso una barbarie tanto grave quanto l'Olocausto - spiega Biden -. E quindi penso che Israele debba rispondere. Devono attaccare Hamas. Hamas è un branco di codardi. Si nascondono dietro i civili. Mettono i loro quartieri generali dove ci sono i civili, gli edifici e cose simili. Ma sono sicuro che gli israeliani faranno tutto ciò che è in loro potere per evitare l'uccisione di civili innocenti". (ANSA).

(ANSA) - Il presidente americano Joe Biden ribadisce che non ci sono "prove chiare" del coinvolgimento dell'Iran nell'attacco di Hamas contro Israele, confermando quanto detto dai funzionari Usa la scorsa settimana. In un'intervista al programma tv '60 Minutes' della Cbs, Biden afferma che "l'Iran sostiene costantemente Hamas e Hezbollah, ma del fatto se abbiano avuto preconoscenza o aiutato a pianificare l'attacco non ci sono prove al momento".

BAMBINI ISRAELIANI NELLE MANI DI HAMAS

(ANSA) - La minaccia del terrorismo negli Stati Uniti è aumentata in seguito agli attacchi di Hamas in Israele, ha dichiarato il presidente americano Joe Biden in un'intervista al programma '60 Minutes' della Cbs. Biden ha detto di aver incontrato ultimamente i leader delle forze dell'ordine federali per quasi un'ora per discutere del rischio di attacchi coordinati o da parte di lupi solitari.

