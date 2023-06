“L’OFFENSIVA RENZIANA CONTRO BIANCA BERLINGUER HA COME OBIETTIVO ‘IL FATTO QUOTIDIANO’” – IL GIORNALE DI TRAVAGLIO SPIEGA COSÌ LE INTEMERATE DI MATTEONZO CONTRO GLI OSPITI DI CARTABIANCA: “SECONDO IL RIFORMISTA, I GIORNALISTI DEL FATTO SONO I PIÙ PRESENTI IN TRASMISSIONE CON 158 OSPITATE, CON SCANZI A FARLA DA PADRONE. IL QUALE, PERÒ HA UN REGOLARE CONTRATTO. RENZI NON SI CAPACITA DEL PERCHÉ BERLINGUER INVITI COSÌ TANTO LE FIRME DEL FATTO SENZA ESSER MINIMAMENTE SFIORATO DALLA PIÙ SEMPLICE DELLE SPIEGAZIONI…”

Estratto dell’articolo di Gianluca Roselli per "il Fatto quotidiano”

Bianca Berlinguer è di nuovo sotto assedio. Da parte della politica e, a suo dire, anche dentro la Rai. L’attacco più duro arriva da Matteo Renzi e dal “suo” Riformista. Ma anche dal Foglio. L’offensiva renziana sembra però avere un duplice obiettivo: prendere di mira Berlinguer per attaccare il Fatto Quotidiano (e forse i 5 Stelle).

Ad accendere la miccia, qualche giorno fa, è Maria Elena Boschi che, in Vigilanza Rai, ha presentato un’interrogazione per sapere se “i giornalisti e gli opinionisti del Fatto sono pagati dalla Rai per partecipare a Cartabianca”. Perché “i cittadini hanno diritto di sapere”, quindi “bisogna fare chiarezza”. […] Come se in tutti i talk non ci fossero ospiti fissi sotto contratto. […]

Ieri però il Riformista ci ha messo il carico da undici. Prima con un editoriale in cui Renzi attacca Marco Travaglio: oltre a ribadire l’interrogativo sui soldi, si chiede se non sia pubblicità occulta andare in tv con dietro la testata del Fatto. Come fanno tutti i direttori, lui compreso che, quando uscì il Riformista, andò addirittura a presentarlo da Bruno Vespa a 5 Minuti con la prima pagina in mano.

Poi, con un articolo a firma Riccardo Puglisi […], si fa il conto delle ospitate per dimostrare che il programma sarebbe una sorta di versione televisiva del nostro giornale. Secondo il Riformista, giornalisti e opinionisti del Fatto sono i più presenti in trasmissione con 158 ospitate (il 23% del totale), con Scanzi a farla da padrone.

Il quale, però, non è un mistero, con #Cartabianca ha un regolare contratto (come Mauro Corona e altri), quindi è normale che sia invitato spesso. Insomma, Renzi non si capacita del perché Berlinguer inviti così tanto le firme del Fatto senza esser minimamente sfiorato dalla più semplice delle spiegazioni: sono utili alla discussione e fanno ascolti.

Della giornalista ieri poi s’è occupato anche il Foglio, con un ritratto al vetriolo firmato Carmelo Caruso in cui si raccontano alti e bassi della carriera nella tv pubblica di Bianca. Articolo in cui l’accusa più puntuta è quella di fare bassi ascolti e di andare a braccetto con chiunque, anche a destra.

Infine, la Rai. In questi giorni Berlinguer ha un diavolo per capello perché, la prossima stagione, in prima serata del martedì su Rai2 andrà prima Belve, con Francesca Fagnani, e poi Boomerissima, con Alessia Marcuzzi.

“Non mi sento tutelata, la Rai non mi difende anzi mi boicotta. Vogliono farmi perdere ascolti, così potrei andarmene…”, il suo sfogo in queste ore. L’azienda vuole azzoppare #Cartabianca (che martedì, senza Floris, ha fatto il 9%)? “Macché – rispondono da Viale Mazzini – Il programma è stato confermato, pure con più budget. E Fagnani, che già andava in onda di martedì, ha tutto un altro pubblico”, aggiungono. Roberto Sergio e Giampaolo Rossi lunedì hanno visto Berlinguer per rassicurarla, ma l’incontro pare non sia andato granché bene.

