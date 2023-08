“L’OPPOSIZIONE FA IL GIOCO DEL CERINO” – GIORGIA MELONI INSISTE CON LA TIRITERA DELLA SINDROME DELL’ASSEDIO, PER MASCHERARE LE SUE DIFFICOLTÀ A GOVERNARE: “QUANDO HAI UN SINDACATO COME LA CGIL CHE CONVOCA UNA MANIFESTAZIONE PRIMA CHE LA LEGGE DI BILANCIO SIA SCRITTA, SAI CHE NON È UN TEMA DI MERITO, MA DI OPPOSIZIONE PREGIUDIZIALE” – “IL TAVOLO SUL SALARIO MINIMO? L’OPPOSIZIONE NON IMMAGINA UNA COPERTURA E DICE CHE QUESTO DIPENDE DAL GOVERNO. CURIOSO, NO?”

(ANSA) - Sul salario minimo "ho detto una cosa precisa: diamo sessanta giorni al Cnel, in tempo per la legge di bilancio, per fare una proposta complessiva di lotta al lavoro povero che può prevedere per alcune categorie il tema del salario minimo". È quanto afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata da Corriere, Repubblica e La Stampa.

"Ciò che escludo - aggiunge - è che si possa affrontare con un singolo e generalizzato provvedimento sul salario minimo, una questione che esiste e che è quella delle basse paghe". La premier si dice colpita dalla proposta di legge delle opposizioni, dove "è previsto un fondo per gli imprenditori che dovranno aumentare i salari. Giusto - dice -. Ma non immaginano una copertura e dicono che questo dipende dal governo. Curioso, no? A casa mia si chiama gioco del cerino".

"Al tavolo - rivela Meloni - loro hanno ammesso di sapere che il salario minimo non risolverà la questione del lavoro povero, però siccome hanno iniziato una raccolta di firme, la portano avanti". Il capo dell'esecutivo dice di non temere un autunno caldo, perché pensa "che gli italiani vedano che il governo sta facendo il massimo, che non si è risparmiato e qualche risultato arriva".

Poi, "il Pil in realtà cresce più delle altre grandi democrazie, abbiamo un record di occupazione e di contratti stabili", aggiunge. E critica la Cgil: "Quando tu hai uno dei principali sindacati italiani che convoca una manifestazione prima che la legge di bilancio sia scritta, sai che non è un tema di merito, ma di opposizione pregiudiziale".

Sul Pnrr, "non abbiamo tagliato niente, le opere saranno portate avanti", assicura Meloni. "Stiamo spostando alcuni fondi su altre voci del bilancio dello Stato", spiega. Sui migranti, "non ho cambiato idea - dichiara la premier -, ma l'approccio securitario non può bastare. Ecco perché insisto sul piano Mattei, che non è minacciato dalla crisi in Niger".

