“E’ ORA DI FARE LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA” – L'AFFONDO DI SALVINI CONTRO I MAGISTATI DOPO IL CASO TOTI (AVVISATE LA MELONI!) – “FARO’ DI TUTTO PERCHE’ NON CI SIANO CASTE IMPUNITE, I GIUDICI PAGHINO PER I LORO ERRORI. OGNI GIORNO VENGONO SCARCERATI TRE INNOCENTI E NESSUNO NE RISPONDE. IL GOVERNATORE LIGURE NON SAREBBE IL PRIMO CASO DI INDAGATO E POI ASSOLTO” – POI L’ATTACCO A FORZA ITALIA: "QUALCUNO NEL CENTRODESTRA PREFERISCE I SOCIALISTI ALLA LE PEN. SULLE ALLEANZE BISOGNEREBBE CHIEDERE A FORZA ITALIA"

(askanews) - La riforma della giustizia "io penso che sia giunto il momento di farla" perché "oggi il famoso equilibrio dei poteri non mi pare molto equlibrato" visto che "c'è uno dei poteri che dovrebbe essere equilibrato che al piano di sopra sbircia quello che fanno al piano di sotto e quando vuole telefona e chiama la pattuglia. Senza nessuna responsabilità di chi sbaglia con dolo, nessuna procedimento sanzionatorio di chi sbaglia con dolo".

Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini interevenendo a Deportiubus. Per i magistrati "il massimo della conseguenza è il trasferimento" ha aggiunto mentre per tutti gli altri "se fai qualcosa di penalmente rilevante ti licenziano, aprono un procedimento penale e, se sei un dipendente pubblico, ti chiedono un risarcimento danni. In Italia non si capisce perché tutti i lavoratori se sbagliano pagano tranne i magistrati. Farò di tutto perchè non ci siano caste impunite"

Ue, Salvini: qualcuno nel centrodestra preferisce socialisti a Le Pen (askanews)

Sulle possibili alleanze nel nuovo Parlamento europeo che usciranno dalle elezioni del 9 giugno "bisognerebbe chiedere a Forza Italia. A nome mio e della Lega dico che se dovessi scegliere una alleanza a Strasburgo tra i socialisti ed il centrodestra europeo con Marie Le Pen, in un secondo dico quello che scelgo. La stessa domanda andrebbe posta agli altri alleati del centrodestra italiano. Spero che nessuno preferisca i socialisti agli alleati europei della Lega.

L’AFFONDO DI SALVINI SUL CASO TOTI

Simone Gallotti per la Stampa - Estratti

Ministro, ha visto che Toti non esclude le dimissioni da presidente della Regione?

«Non mi risulta in nessun modo. Spero anzi che vada avanti la Regione Liguria, così com’è andata avanti in questi anni, dalla ricostruzione del Ponte Morandi alla Diga, al Terzo Valico, all’Alta velocità. È una regione che è tornata a guardare a futuro grazie a tutto il sistema Liguria e Genova e il suo porto sono proiettati verso il Nord Europa. Ecco, spero quindi che nessuno pensi di bloccare lo sviluppo della Liguria».

Ma è preoccupato che ora, tra gli effetti dell’inchiesta, ci sia quello del blocco delle opere?

«Assolutamente no. Sarebbe un delitto per gli operai e gli imprenditori fermare tutti i cantieri che portano a Genova lavoro, ricchezza e sviluppo. Spero che le indagini vadano avanti e spero che accada velocemente. Il presidente della Regione in Liguria al momento non è in condizioni di fare il presidente e quindi spero che le indagini si chiudano nel minor tempo possibile. Stiamo parlando di indagini che risalgono a 2-3-4 anni fa...

E hanno ritenuto di dover intervenire adesso. Avranno avuto per carità i loro motivi: non ho letto le 9 mila pagine e quindi le lascio ad altri, ma spero che facciano in fretta. Non sarebbe il primo e unico caso di sindaco, presidente di Regione, indagato, processato e arrestato, e poi assolto perché il fatto non sussiste. Farò di tutto perché non ci vadano di mezzo i liguri e i genovesi, in mezzo a questa battaglia politico giudiziaria».

Il commissario del porto di Genova Paolo Piacenza risulta indagato per abuso d’ufficio nell’inchiesta. Dovrebbe dimettersi, secondo lei?

«Lascio alla coscienza dei singoli, quella di la Toti e dei commissari, la decisione su cosa fare. Siamo in un Paese dove si è colpevole in caso di condanna, non in caso di sospetto, intercettazione o indagine. Quindi per quello che mi riguarda sono tutti innocenti fino a prova contraria e poi non entro il merito delle scelte dei singoli che saranno loro a valutare. Tra l’altro lo d,ico io da indagato che rischia la galera per aver fatto il suo mestiere di ministro dell'Interno, quindi si figuri se gli italiani si dovessero dimettere solamente per il sospetto di un vicino di casa...Sarebbe un problema» .

Spinelli ha finanziato la Lega con 15 mila euro...

«Ma ci sono tanti imprenditori che credono nella Lega e che aiutano la Lega in modo trasparente con bonifici».

La legge sul finanziamento ai partiti va rivista secondo lei?

«Mah..Non so...Io sono contento che in tanti credano in noi, anche quando non eravamo al governo. Noi abbiamo poco da dare in cambio. Anzi, di solito chi dà una mano alla Lega poi ha problemi o accertamenti in azienda. Io Spinelli (Aldo, agli arresti domiciliari per l’inchiesta, ndr) l’ho incontrato più volte, come ho incontrato più volte anche Moncada (Francesco, consigliere di amministrazione di Esselunga, indagato, ndr). E vado anche a fare la spesa da Esselunga: spero che questo non sia un problema ».

Fratelli d’Italia e La Lega hanno posizioni differenti sulla questione delle dimissioni di Toti?

«Quando c’è una persona privata della libertà, io mi fermo sempre sull’uscio di casa: sono scelte umane. Dal mio punto di vista dimettersi adesso sarebbe una resa. Una resa nei confronti dei liguri e nei confronti di un rapporto tra magistratura e resto del mondo che è palesemente sbilanciato. Lo ribadisco: se qualche giudice, se qualche pubblico ministero venisse intercettato e dossierato a casa sua e nel suo ufficio per due o tre anni, non so quantiandrebbero a spasso magari sul lungomare della Spezia....»

