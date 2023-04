L’OPPOSIZIONE C’È, MA NON SI VEDE – NEI PRIMI CINQUE MESI DI LEGISLATURA, IN OTTO VOTI CHIAVE TRA CAMERA E SENATO SONO STATE LE ASSENZE IN AULA DELL’OPPOSIZIONE A EVITARE CHE LA MAGGIORANZA VENISSE BATTUTA E IL GOVERNO MELONI MESSO A DURA PROVA - QUESTO È AVVENUTO SU PROVVEDIMENTI DELICATI PER L’ESECUTIVO: SI VA DAL DECRETO RAVE AL MILLEPROROGHE, PASSANDO PER IL DECRETO SUL RIORDINO DEI MINISTERI FINO AL DECRETO AIUTI QUATER CHE SERVIVA PER COMBATTERE IL CARO-ENERGIA. A CERTIFICARLO È UN RAPPORTO DI OPENPOLIS…