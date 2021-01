“L’OROLOGIO DI CONTE SEGNA SEMPRE L’ORA SBAGLIATA” - AVETE NOTATO CHE ANCHE OGGI AL POLSO DI “GIUSEPPI” C’ERA QUALCOSA DI STRANO? L’ESPERTO SIMONE BRUNI: “ALLE 9.30 QUANDO È ENTRATO IN SENATO, IL SUO OROLOGIO SEGNAVA LE 10.20. E ALLA FINE DEL SUO INTERVENTO SEGNAVA LA STESSA ORA” - “È UN OROLOGIO AUTOMATICO. LA COSA PIÙ PROBABILE È CHE IL PREMIER…”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

Una fiducia richiesta...con l'orario sbagliato. Da diverse settimane Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha notato come l'orologio di Giuseppe Conte, ad ogni uscita pubblica, segni puntualmente un orario sbagliato.

Tanto che per 'tenere d'occhio' il polso del premier la trasmissione ha incaricato un vero e proprio esperto del settore, Simone Bruni, direttore della prestigiosa rivista di settore 'La Clessidra', il quale ha monitorato e riportato in onda gli orari dell'orologio di Conte in molte delle sue uscite pubbliche. Orari sempre diversi rispetto a quelli esatti.

In particolare stamattina, immortalato dai fotografi all'ingresso a Palazzo Madama, Bruni da alcune foto ha notato: “alle 9.30, quando è entrato in Senato, il suo orologio segnava le 10.20. E alla fine del suo intervento in aula, alle 10.40 circa, l'orologio segnava la stessa ora: le 10.20". Ma perché l'orologio del presidente del Consiglio segna sempre l'ora sbagliata? “La cosa più probabile è che il premier lasci il suo orologio da parte, magari in un cassetto, per indossarlo solo poco prima di uscire”.

Questo spiegherebbe tutto? ”Si, perché quello è un orologio automatico, per cui se lo si lascia fermo da una parte, la carica si esaurisce e si ferma”, ha spiegato a Un Giorno da Pecora il direttore Bruni.

il giallo dell orologio di conte durante la conferenza stampa 1 il giallo dell orologio di conte durante la conferenza stampa meme sull orologio di conte il giallo dell orologio di conte durante la conferenza stampa 3