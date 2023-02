“L’UCRAINA NON È E NON SARÀ SOLA. L’ITALIA È AL SUO FIANCO” – IL VIDEOMESSAGGIO DI GIORGIA MELONI PER L’ANNIVERSARIO DELLA GUERRA IN UCRAINA: “L’OBIETTIVO DI PUTIN ERA FARLA CAPITOLARE PER POI RIVOLGERE LE SUE MIRE AGLI ALTRI STATI CONFINANTI. QUEL PIANO È FALLITO, MOSCA HA DOVUTO FARE I CONTI CON L’EROICA REAZIONE DI UN POPOLO DISPOSTO A TUTTO PER DIFENDERE LA PROPRIA LIBERTÀ E CON UNA COSA PIÙ FORTE DEI MISSILI E DEI CARRI ARMATI: L'AMORE PER LA PROPRIA PATRIA” - VIDEO

giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 4

1. UCRAINA: MELONI, PIANO PUTIN È FALLITO

(ANSA) - "L'obiettivo di Putin era quello di far capitolare l'Ucraina per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli altri stati confinanti, non solo europei. Quel piano è fallito, Mosca ha dovuto fare i conti con l'eroica reazione di un popolo disposto a tutto per difendere la propria libertà e con una cosa più forte dei missili e dei carri armati: l'amore per la propria Patria. Il popolo ucraino sta pagando un prezzo molto alto, A Bucha e Irpin l'ho visto con i miei occhi e non lo dimenticherò": Lo afferma la premier Giorgia Meloni nell'anniversario della guerra in Ucraina.

2. UCRAINA: MELONI, KIEV NON SARÀ SOLA, ITALIA AL SUO FIANCO

giorgia meloni e volodymyr zelensky a kiev

(ANSA) - "L'Ucraina non è e non sarà sola, perché sta difendendo anche i valori di libertà e democrazia su cui nasce l'identità europea e le fondamenta stesse del diritto internazionale, senza il quale varrebbe solo la forza militare e ogni Stato del mondo rischierebbe di essere invaso dal proprio vicino.

Non possiamo consentirlo ed è nostro dovere lavorare per arrivare ad una "pace giusta". Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini. L'Italia è dalla loro parte.". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio in occasione dell'anniversario della guerra in Ucraina.

giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 3 giorgia meloni e volodymyr zelensky a kiev giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 1 giorgia meloni e volodymyr zelensky a kiev giorgia meloni e volodymyr zelensky a kiev giorgia meloni e volodymyr zelensky a kiev 2 giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 2