31 mag 2024 12:33

“L’UE È A POCHI CENTIMETRI DALLA DISTRUZIONE” – IL PUTINIANO VIKTOR ORBAN SI INFERVORA DOPO IL VIA LIBERA AMERICANO AI BOMBARDAMENTI UCRAINI IN RUSSIA. POI LODA IL SUO SECONDO MIGLIORE AMICO (DOPO “MAD VLAD”): “DONALD TRUMP È UN UOMO D'ONORE. COME PRESIDENTE HA SEMPRE MESSO L'AMERICA AL PRIMO POSTO, SI È FATTO RISPETTARE IN TUTTO IL MONDO E HA USATO QUESTO RISPETTO PER COSTRUIRE LA PACE…”