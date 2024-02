“L’UNICA SAREBBE INVITARE VANNACCI O FAR DIRIGERE BEATRICE VENEZI” – SAVERIO RAIMONDO, COMICO PER MANCANZA DI BATTUTE, IRONIZZA SUL PRIMO FESTIVAL DELL’ERA SOVRANISTA: “PARIETTI NON SARÀ ALL’ARISTON. AL SUO POSTO IN FRETTA E FURIA POTREBBE ESSERE POSTA UNA PIETRA D’INCIAMPO” – “AMADEUS, PER RIPICCA A SINNER, STA PENSANDO DI INVITARE IL CAMPIONE ITALIANO DI PADEL, CHIUNQUE ESSO SIA” – “POVIA È STATO SCARTATO, MORGAN NON È STATO COINVOLTO, VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA È MORTO E…”

Nubi su Sanremo. Ad accogliermi in Riviera c’è un cielo uniformemente grigio […] anticipato l’altra sera dal messaggio di una collega della sala stampa la quale, arrivata a Sanremo nel pomeriggio, alle 19.48 mi scrive: “Mi sono già rotta il cazzo”.

Perché dietro alle luminarie e ai lustrini […] l’umore è davvero plumbeo e vagamente scoglionato: il “Gran rifiuto” di Sinner […] brucia ancora, e nei vicoli di Sanremo si mormora che Amadeus, per ripicca, stia pensando di invitare al suo posto il campione italiano di padel – chiunque esso sia.

Nelle ultime ore si aggiunge anche l’assenza annunciata via social di Alba Parietti: per la prima volta dopo trentadue anni di ininterrotta presenza (una volta sul palco, le altre in platea), Parietti non sarà all’Ariston. Oscuri i motivi (deve lavorare come Sinner?); al suo posto in fretta e furia potrebbe essere posta una pietra d’inciampo.

[…] Si arriva all’evento televisivo già sfiniti perché questo prevede la rivoluzione fatta da Amadeus, che ha trasformato il Festival di Sanremo in una gravidanza mediatica. Nove mesi di annunci al Tg1, avvicinamenti sui social e anticipazioni da Fazio sono tanti; e quando finalmente si arriva alle fatidiche cinque serate ti sei già rotto le acque.

[…] D’altronde il palco dell’Ariston è il vero “altare della patria” (inteso anche come sacrificale: vedi Chiara Ferragni, che da qui un anno fa ha iniziato il suo declino), quindi la destra sovranista ha l’ambizione di occuparlo.

Povia è stato scartato fra i cantanti in gara, Morgan non è stato coinvolto, Vittorio Emanuele di Savoia è morto; l’unica sarebbe invitare ospite il generale Roberto Vannacci e fargli fare un ingresso a passo di marcia. O far dirigere l’orchestra a Beatrice Venezi. O che Amadeus saluti il pubblico con un commemorativo saluto romano.

Ma al momento, a parte le co-conduttrici per una notte (fra le quali si segnalano la sovranista Cuccarini e Giorgia – la cantante, non Meloni, però qualche zelante capostruttura Rai spera in un effetto subliminale), gli unici ospiti annunciati sono Roberto Bolle, Giovanni Allevi, Sabrina Ferilli, Gigliola Cinquetti, Eros Ramazzotti; e solo due stranieri, Russell Crowe e John Travolta. […] in confronto, Atreju con Elon Musk superospite era più Sanremo del Festival – che sembra così voler cedere il passo alla manifestazione del partito di maggioranza. Spezzeremo le reni all’Auditel anche stavolta?

