“L’UNICA TESSERA CHE HA AVUTO TOMMASO VERDINI ERA QUELLA DEL PD” – GIORGIA MELONI, SUL CASO DELLE MAZZETTE DEL FIGLIO DI DENIS, CI VA MOLTO CAUTA (PAURA CHE ESCA QUALCHE ALTRA INTERCETTAZIONE CHE COINVOLGA QUALCHE MEMBRO DEL GOVERNO?): “SALVINI NON È CHIAMATO IN CAUSA, NON DEVE INTERVENIRE IN AULA” – “APPROFITTO PER DIRLO: SUI GIORNALI HO TROVATO VIRGOLETTATI DICHIARAZIONI CHE NON HO MAI FATTO”. LO DICA A QUELLI DEL SUO STAFF CHE LI PASSANO AI CRONISTI…

giorgia meloni matteo salvini atreju

COMMESSE ANAS:MELONI, ERRORE USARE IL CASO CONTRO IL GOVERNO

(ANSA) - "Penso che si faccia sempre un errore quando si trasforma una cosa come questo in un caso politico contro il governo. L'unica tessera che ha avuto Tommaso Verdini era quella del Pd ma nessuno di noi ha detto che il Pd era coinvolto". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa alla Camera rispondendo a una domanda sull'indagine sugli appalti Anas.

MELONI,DICHIARAZIONI SU TOMMASO VERDINI SU QUOTIDIANI MAI FATTE

giorgia meloni conferenza stampa di fine anno

(ANSA) – "Visto che siamo fra di noi voglio dirvi che mi stupisce sempre un po' e un po' mi preccupa quando vedo su uno, due o addirittura tre quotidiani virgolettate mie dichiarazioni che non ho mai fatto. Approfitto per dirlo: sul caso specifico di Tommaso Verdini ho trovato virgolettate sui quotidiani dichiarazioni che non ho mai fatto, neanche in privato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa riferendosi all'inchiesta sugli appalti Anas. "È una tendenza che mi è capitato di incontrare alcune volte in questo anno e un po' mi preoccupa: con questo meccanismo si può inventare qualunque cosa", ha aggiunto e poi ribadito: "Non ho mai fatto su Tommaso Verdini le dichiarazioni che ho letto. Non ho mai avuto cose particolari da dire perché non ho gli elementi per commentare il fatto in sè".

tommaso denis verdini

ANAS:MELONI, RITENGO CHE SALVINI NON DEBBA RIFERIRE IN AULA

(ANSA) - "Penso che sulla questione bisogna attendere il lavoro della Magistratura, gli sviluppi, se necesario commentare quelli e non i teoremi. Da quello che ho letto le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo, Salvini non è chiamato in causa e ritengo che non debba intervenire in Aula su questa materia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno, rispondendo ad una domanda sull'inchiesta sugli appalti Anas.

GIORGIA MELONI - CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI FRANCESCA E TOMMASO VERDINI GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI - MEME BY OSHO matteo salvini giorgia meloni antonio tajani atreju 1