"L'UNICO GESTO POLITICO DELLA DADONE È STATA LA FOTO CON LE SCARPE SUL TAVOLO" – MATTEO RENZI A VALANGA CONTRO I GRILLINI A "IN ONDA": "SONO AMBIGUI. HANNO DETTO CHE AVREBBERO CAMBIATO LA RIFORMA CARTABIA TORNANDO A QUELLA DELLO SCIENZIATO-DJ BONAFEDE E RISCHIANO DI NON FARLO PERCHÉ C'È LA FIDUCIA" – "NON HANNO I NUMERI PER FAR CADERE IL GOVERNO. SONO IN SOFFERENZA MA 'GNA FANNO, PRIMA DI FAR CADERE IL GOVERNO SI TAGLIANO LA MANO. DI MAIO? NON SI DIMETTE NEMMENO CON LE CANNONATE…"

Matteo Renzi, ospite a In Onda il talk di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, analizza l'attuale situazione politica e in particolare le manovre politiche dell'M5S. In particolare sulla giustizia l'ex premier ha detto che, "i 5 stelle sono ambigui. Hanno detto che avrebbero cambiato la riforma Cartabia tornando a quella dello scienziato-Dj Bonafede e rischiano di non farlo perché c'è la fiducia", ha spiegato ironicamente Renzi.

"I 5 stelle si sgonfieranno ulteriormente su questo. Se decidono di uscire dal governo sulla giustizia, dando corpo alle parole della Dadone che io ricordo solo per quella foto con le scarpe sul tavolo: quello è stato il suo unico gesto politico", ha svelato Renzi attaccando pesantamente l'attuale ministro per le politiche giovanili.

Renzi è poi tornato anche all'attuale ministro degli Esteri: "Di Maio si dimette? Non si dimette nemmeno con le cannonate. Hanno cambiato tre maggioranze e si dimettono, ma dai...", ha aggiunto il leader di Iv. "I 5 stelle non hanno i numeri per far cadere il governo. La Camera ha votato la fiducia al Dl semplificazioni, i 5 stelle presenti erano il 53%. Sono in sofferenza ma 'gna fanno, prima di far cadere il governo si tagliano la mano". ha concluso Matteo Renzi.

