21 ago 2023 11:00

“L’UNIONE EUROPEA FA TROPPO POCO PER LA PACE” – AL MEETING DI RIMINI ARRIVA LA SFERZATA DEL CARDINAL MATTEO ZUPPI, PRESIDENTE DELLA CEI E INVIATO SPECIALE DEL PAPA PER LA MEDIAZIONE TRA RUSSIA E UCRAINA: “L’EUROPA DOVREBBE FARE MOLTO DI PIÙ. LA PACE DEVE ESSERE GIUSTA E SICURA. C’È UN AGGRESSORE E C’È UN AGGREDITO, PERÒ LA SOLUZIONE NON VA TROVATA CON LE ARMI, MA CON IL DIALOGO”. UN MESSAGGIO CHIARO PER ZELENSKY, CHE FINORA NON HA APERTO AD ALCUN COMPROMESSO…