"LA RUSSA DICE CHE NOI SIAMO EREDI DEL FASCISMO MA INTENDE CHE C'È ANCORA DEL FASCISMO IN NOI" – IL NEO-MARTIRE DELLA SINISTRA, ANTONIO SCURATI, AZZANNA IL PRESIDENTE DEL SENATO: "L'UNICO MODO PER FUGARE IL FANTASMA DEL FASCISMO È ATTRAVERSARLO, CIOÈ RICONOSCERE DI ESSERE STATI FASCISTI. L'OPPOSTO DI CIÒ CHE SOSTIENE LA SECONDA CARICA DELLO STATO. UNA DERIVA FASCISTOIDE, NON NEL SENSO DI MANGANELLO E VIOLENZA, È GIÀ QUI…"

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

antonio scurati - presentazione libro di paolo berizzi

"L'unico modo per fugare il fantasma del fascismo è attraversarlo e ciò significa riconoscere di essere stati fascisti. Ma in un senso antitetico rispetto a ciò che sostiene la seconda carica dello Stato. Esserlo stato significa non esserlo più, mentre invece il presidente del Senato più volte dice che noi siamo eredi del fascismo intendendo che c'è ancora del fascismo in noi". Così lo scrittore Antonio Scurati, alla Fondazione Feltrinelli di Milano per un incontro sulla crisi della democrazia.

Scurati [...] ha poi spiegato: "Qualcuno a forza mi ha presentato come un eroe ma io non sono un eroe di niente, però quello che mi era sembrato quando iniziai a scrivere la biografia di Mussolini, e cioè una deriva fascistoide non nel senso di manganello e violenza, è già qui, non serve aspettarla dal domani".

