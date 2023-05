“IN RUSSIA CI SONO LE SANZIONI. QUI SI FANNO AFFARI" – IL “NEW YORK TIMES” SVELA IL SEGRETO DI PULCINELLA: LA RETE DI COMMERCIO GLOBALE AGGIRA COSTANTEMENTE LE MISURE RESTRITTIVE CONTRO L’EXPORT VERSO MOSCA. L’EPICENTRO È DUBAI, DOVE NEGOZIANTI, MECCANICI E COMMERCIANTI FANNO BEI SOLDONI ASSEMBLANDO AUTO DI LUSSO E SMERCIANDO PRODOTTI ELETTRONICI (DAGLI IPHONE AI COMPUTER) – KAZAKISTAN, EMIRATI ARABI, ARMENIA: TUTTI I PAESI CHE FANNO DA TRAMITE CON PUTIN…

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

USA RUSSIA SANZIONI

A più di un anno dall'invasione di Vladimir Putin, la rete del commercio globale si è adattata alle sanzioni occidentali, con una organizzazione di intermediari che inviano automobili, prodotti elettronici e altro ancora in Russia. Scrive il NYT.

In una strada polverosa alla periferia di Dubai, Sohrab Fani sta approfittando della risposta dell'Occidente alla guerra in Ucraina: il suo negozio installa riscaldatori per sedili nelle auto che vengono riesportate in Russia.

PAESI PIU SANZIONATI AL MONDO - DATI CASTELLUM.AI

Dodicimila cuscinetti riscaldanti hanno languito nel suo magazzino per anni, ha detto, fino a quando l'invasione della Russia e le conseguenti sanzioni occidentali hanno allontanato le case automobilistiche americane, europee e giapponesi dal mercato russo. Ora i russi importano le auto via Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e poiché le auto spedite in Medio Oriente tendono a essere costruite per i climi caldi, i negozi di accessori come quello del signor Fani fanno affari d'oro equipaggiandole per il clima invernale.

"Quando sono arrivati i russi, li ho esauriti", ha detto il signor Fani, che ha ordinato altre migliaia di imbottiture per il riscaldamento dei sedili. "In Russia ci sono le sanzioni. Qui non ci sono. Qui si fanno affari".

A più di un anno dall'invasione dell'Ucraina, le sanzioni occidentali hanno danneggiato l'economia russa, ma non l'hanno paralizzata. La rete del commercio globale si è adattata, permettendo al leader russo di mantenere in gran parte una promessa fondamentale: che la guerra non avrebbe interrotto drasticamente lo stile di vita delle élite russe.

RUSSIA SANZIONI

La Russia continua a importare merci occidentali ambite, grazie a una rete globale di intermediari.

A Mosca, gli ultimi iPhone sono disponibili per la consegna in giornata a un prezzo inferiore a quello al dettaglio in Europa. Nei grandi magazzini si trovano ancora Gucci, Prada e Burberry. I siti di vendita di auto elencano nuove Land Rover, Audi e BMW.

L'anno scorso quasi tutti i principali marchi occidentali di elettronica, automobili e beni di lusso hanno annunciato il ritiro dalla Russia. Non tutti i loro prodotti violano tecnicamente le sanzioni, ma il commercio con la Russia è diventato molto difficile di fronte all'indignazione dell'opinione pubblica, alle pressioni dei dipendenti e alle restrizioni sulle esportazioni di semiconduttori e sulle transazioni finanziarie.

RUSSIA SANZIONI

Tuttavia, la domanda russa di articoli di lusso rimane forte e i commercianti di Dubai e di altri Paesi la soddisfano.

"Le persone ricche restano sempre ricche", ha dichiarato Ecaterina Condratiuc, direttore delle comunicazioni di un autosalone di lusso di Dubai che ha recentemente spedito una Porsche Cayenne Turbo GT da 300.000 dollari a un concessionario russo. La guerra, ha aggiunto, "non li ha toccati".

la russia dopo le sanzioni 6

A Dubai, gli acquirenti si aggirano per gli showroom di un vasto mercato automobilistico, contrattando per le auto occidentali - il Dodge Ram è uno dei preferiti di recente - da acquistare in contanti e spedire in Russia. Alcuni sono russi facoltosi che acquistano veicoli per se stessi, o piccoli imprenditori che cercano di rivendere le auto per fare soldi facili.

In altri casi, le concessionarie russe, avendo perso le affiliazioni ufficiali con i marchi occidentali, stanno organizzando le proprie importazioni, a volte di centinaia di auto alla volta.

la russia dopo le sanzioni 2

La società di analisi russa Autostat ha riferito che tali importazioni indirette hanno rappresentato il 12% delle 626.300 autovetture nuove vendute in Russia nel 2022.

Anche l'elettronica percorre strade tortuose per raggiungere il mercato russo. Nel vecchio quartiere commerciale di Dubai, Deira, i grossisti di elettronica si sono affannati a reclutare personale che parla russo.

la russia dopo le sanzioni 11

"È una cosa segreta", ha detto il proprietario di Bright Zone International General Trading L.L.C., a pochi metri da un grossista di extension per capelli. "La concorrenza è molto dura in questo momento per la Russia".

Il proprietario, che ha chiesto di essere identificato solo con il suo cognome, Tura, ha detto che l'anno scorso ha spedito in Russia centinaia di smartphone e computer portatili in vista delle festività natalizie. Un potenziale acquirente voleva un preventivo per 15.000 iPhone, ha detto il signor Tura, ma a quanto pare ha trovato un affare migliore altrove.

LE SANZIONI DEVASTANTI DELL OCCIDENTE CONTRO LA RUSSIA

In un altro negozio di elettronica nelle vicinanze, un venditore afghano, Abdullah Ahmadzai, ha detto di essere arrivato a Dubai meno di un anno prima e di aver imparato abbastanza russo da poter negoziare con i suoi clienti russofoni. Dall'altra parte della strada, un uomo proveniente dal Tagikistan, un'ex repubblica sovietica, ha detto che lui e il suo collega hanno trovato rapidamente lavoro in un negozio che vende telefoni, computer portatili e droni.

"Tutti i negozi qui cercano persone che parlano russo", ha detto. "Siamo stati fortunati".

Dopo che molte aziende occidentali hanno abbandonato la Russia, il governo di Putin ha incoraggiato le importazioni non autorizzate dei loro prodotti da altri Paesi. Il ministero del commercio russo ha pubblicato un elenco di decine di aziende i cui prodotti potevano essere importati senza il consenso dei produttori, tra cui Apple, Audi, Volvo e Yamaha.

"Chiunque voglia importare qualsiasi bene di lusso potrà farlo", ha promesso Putin lo scorso maggio.

L IMPATTO DELLE SANZIONI OCCIDENTALI SULLA RUSSIA

Un rapporto russo ha stimato che queste "importazioni parallele" di computer portatili, tablet e smartphone hanno totalizzato 1,5 miliardi di dollari l'anno scorso. Allo stesso tempo, auto ed elettronica cinesi si sono riversate sul mercato russo.

"Puoi portare qui tutto quello che vuoi, purché tu abbia i soldi", ha detto Pyotr Bakanov, un giornalista del settore auto con sede a Mosca. "Tutti quelli che non sono pigri portano qui le auto".

Le nuove rotte commerciali passano in gran parte attraverso Paesi che hanno relazioni amichevoli con Mosca. Analisti e funzionari occidentali hanno indicato la Turchia, la Cina e le ex repubbliche sovietiche come l'Armenia e il Kazakistan come Paesi che stanno reindirizzando le merci occidentali verso la Russia.

SANZIONI CONTRO LA RUSSIA

Secondo loro, il Cremlino sta approfittando di queste importazioni non solo per tranquillizzare una popolazione abituata a telefoni e automobili straniere, ma anche per procurarsi microchip per le armi utilizzate contro l'Ucraina.

Bakanov, come altri blogger e giornalisti russi che si occupano di auto, è entrato lui stesso nel giro: pubblica annunci sull'app di messaggistica Telegram, offrendo di importare auto "su ordinazione da qualsiasi parte del mondo".

Ha detto che anche i pezzi di ricambio per auto straniere arrivano attraverso l'importazione parallela - alcuni sono ora disponibili in Russia a prezzi più bassi rispetto a prima della guerra, quando quei pezzi erano venduti da rivenditori autorizzati che applicavano premi elevati.

vladimir putin parla per il giorno della vittoria 9 maggio 2023

Gli espedienti sono diventati così diffusi che le pubblicazioni automobilistiche russe pubblicano regolarmente recensioni di auto prodotte per i mercati esteri. La console multimediale della Toyota Camry prodotta per la Cina funziona solo in cinese, ha avvertito un popolare sito web di auto a febbraio; il recensore ha suggerito di tenere un'applicazione di traduzione per smartphone davanti al display.

Nel mercato automobilistico di Dubai, una sera di marzo, Sergei Kashkarov si è seduto sul sedile del passeggero di una Toyota grigia parcheggiata, negoziando il suo ultimo affare: l'invio di sei auto Mitsubishi a un concessionario della città siberiana di Novosibirsk tramite traghetto e camion, passando per l'Iran e il Kazakistan. Kashkarov si è trasferito a Dubai dalla Siberia nel 2021 e, dopo l'invasione, si è affermato come intermediario mettendo in contatto i concessionari di auto russi con i fornitori di Dubai.

vladimir putin soldato immagine creata con midjourney 6

"Ho un sacco di lavoro", ha detto. "Non mi lamento affatto".

I nuovi schemi commerciali si manifestano nelle statistiche internazionali: le esportazioni di auto dall'Unione Europea alla Russia, ad esempio, sono scese a circa 1 miliardo di euro nel 2022, da 5 miliardi di euro nel 2021.

Ma le esportazioni dell'Unione Europea verso il Kazakistan sono quasi quadruplicate, superando i 700 milioni di euro, e quelle verso gli Emirati sono aumentate del 40%, raggiungendo i 2,4 miliardi di euro. L'Armenia riferisce che le sue importazioni di auto sono più che quintuplicate, raggiungendo i 712 milioni di dollari l'anno scorso.

Le aziende automobilistiche occidentali in genere negano di sapere che le loro auto siano destinate alla Russia in quantità significative, o che ci sia un picco di vendite negli Emirati.

la cicatrice sul collo di vladimir putin 7

"Non abbiamo visto nulla di tutto ciò", ha dichiarato Jim Rowan, amministratore delegato della Volvo.

Paul Jacobson, direttore finanziario della General Motors, ha detto: "Non sono a conoscenza di nulla che vada in Russia".

Le case automobilistiche avrebbero difficoltà a tracciare le vendite di veicoli attraverso gli intermediari, dicono i funzionari dell'industria. Inoltre, i funzionari statunitensi responsabili dell'applicazione delle restrizioni si sono concentrati maggiormente sui beni che possono essere utilizzati per scopi militari.

MURALE BACIO PUTIN ZELENSKY

Gli Emirati Arabi Uniti sono stati identificati come "Paese di attenzione" dai funzionari statunitensi per il loro ruolo di hub per i prodotti spediti in Russia in violazione delle sanzioni. I prodotti elettronici sono particolarmente preoccupanti, secondo i funzionari, perché i loro chip possono essere riutilizzati per uso militare.

"Gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato misure rigorose che regolano i permessi di importazione e di esportazione per i materiali a duplice uso, al fine di prevenire il loro sfruttamento per scopi militari", ha dichiarato un funzionario emiratino.

putin zelensky

Mentre si trovava al mercato dell'auto di Dubai, un gruppo di tre uomini ha detto di dividere il proprio tempo tra la Russia e l'Armenia. Si sono rifiutati di dire cosa facessero per vivere, ma hanno descritto l'importazione e la rivendita di auto come un'attività secondaria redditizia; uno ha detto di aver comprato circa 100 auto nell'ultimo anno.

"Dubai è una città tre in uno", ha detto un uomo che si chiama Aik. "Vai in vacanza, compri un'auto per te e ne compri altre da rivendere".