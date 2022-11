LA VIA TRUCIS DI GIORGIA MELONI - SALVINI VUOLE OSCURARLA APPROFITTANDO DEI SUOI VIAGGI ISTITUZIONALI ALL’ESTERO - GENTILONI L’HA AVVISATA DI COSTRUIRE UN’ALLEANZA CON LA GERMANIA E NON SOLO CON LA FRANCIA (MACRON E’ UNO SCALTRO OPPORTUNISTA) - IL DIVIDE ET IMPERA DELLA DUCETTA E' UN GIOCO PERICOLOSO: VUOLE ISOLARE FORZA RONZULLI STRINGENDO A SE’ SALVINI E CONTENERE IL "CAPITONE" USANDO GIORGETTI (FINIRA’ PER PRENDERE SCHIAFFI DA TUTTI E DUE) - FITTO S’AGITA: LA MACCHINA BUROCRATICA STA ASFALTANDO IL PNRR - GLI SCAZZI SU CONTANTE, MIGRANTI E RAVE SONO LE PRIORITA’ DI UN GOVERNO APPENA INSEDIATO CHE E' NEL MIRINO DI BRUXELLES?