La Russia avrebbe effettuato — senza successo — il test di un missile balistico intercontinentale Sarmat — Satan II nel codice usato in Occidente e in grado di lanciare più testate nucleari — mentre il presidente americano Joe Biden era in Ucraina. Lo dice la Cnn citando due funzionari statunitensi: Mosca avrebbe informato del lancio gli Stati Uniti in anticipo, attraverso le linee di deconflitto.

Un’altra fonte citata dalla Cnn ha rivelato che il test non rappresentava un rischio per gli Stati Uniti e che gli Usa non lo consideravano un’anomalia o un’escalation. I funzionari americani ritengono che il presidente russo Vladimir Putin, se il test fosse andato a buon fine, lo avrebbe evidenziato nel suo discorso sullo stato della nazione.

