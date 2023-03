“LA RUSSIA METTE A RISCHIO LA PACE, NON CONSENTIAMO MINACCE AL DIRITTO INTERNAZIONALE” – DALL'INDIA, GIORGIA MELONI LANCIA UN MISSILE AI SUOI ALLEATI DI GOVERNO INCLINI A DICHIARAZIONI FILORUSSE: “MOSCA MINACCIA LA STABILITA' DEL MONDO, NON POSSIAMO RIMANERE INERTI” – LA PREMIER ITALIANA INSISTE POI SUL RUOLO DELL'ITALIA IN CAMPO ENERGETICO: "LAVORIAMO PER ESSERE IL PONTE CHE COLLEGA IL MEDITERRANEO ORIENTALE, L'AFRICA E L'EUROPA" – VIDEO

(Adnkronos) - "L'attacco russo non è semplicemente un atto di guerra o un conflitto localizzato. È un attacco contro l'integrità territoriale di una Nazione sovrana, in flagrante violazione dei principi fondamentali dell'ordine globale che consente alla comunità internazionale di prosperare. Non possiamo permettere che vengano minacciati i fondamenti stessi del diritto internazionale, senza il quale si terrebbe conto solo della forza militare e ogni Stato del mondo rischierebbe di essere invaso dal suo vicino. Questi non sono solo gli interessi dei paesi europei, questi sono i beni comuni per la convivenza di tutti i paesi del mondo".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Raisina Dialogue, alla presenza del primo ministro Modi. "Non possiamo rimanere inerti di fronte a questa provocazione contro

il cuore della Carta delle Nazioni Unite, che minaccia di minare la stabilità in tutto il mondo. Non possiamo permettere che la legge del più forte superi la forza della legge", ha esortato la presidente del Consiglio durante il suo discorso in inglese.

(Adnkronos) - "Non alimentiamo la falsa metafora di un mondo diviso, l'Occidente contro il resto. L'incrollabile unità di fronte alla crescente minaccia alla pace e alla stabilità internazionale va ben oltre l'interesse occidentale, è un interesse comune. Questo è, credo, un messaggio chiave che potrebbe emergere dalla Presidenza indiana del G20, così come dal Raisina Dialogue. Un messaggio di speranza, di pace e di unità". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando al Raisina Dialogue a Nuova Delhi.

(AGI) - "L'Italia lavora per essere il ponte che collega il Mediterraneo orientale, l'Africa e l'Europa" per quanto riguarda le forniture di energia. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a New Dehli al Riasina Dialogue.

"I paesi produttori - ha proseguito la premier - dovrebbero beneficiare delle loro risorse, per la propria prosperita' e stabilita'. L'energia verde, l'idrogeno e l'elettricita' saranno sempre piu' prodotti localmente, per i propri cittadini e per l'Europa. Proprio come la transizione energetica, anche la transizione digitale si basa sulla connettivita'".

